Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sixties neigten sich dem Ende entgegen und vier Kanadier und ein Amerikaner sorgten für Aufsehen in der Rockmusik-Welt. Nicht ihres Namens wegen, der mit The Band unspektakulärer nicht hätte sein können. Vielmehr ihres Auftretens und vor allem natürlich der Musik wegen. Gänzlich in schwarz gekleidet wie Prediger aus dem Jahrhundert zuvor kamen sie mit einer ganz neuen Art von Rock’n’Roll, die fast schon wie ein Gegenentwurf zum psychedelisch angehauchten Mainstream klang. Bereits das Debüt-Album "Music From Big Pink" sorgte für reichlich Aufmerksamkeit, doch der schlicht nach dem eigenen Namen betitelte Nachfolger "The Band" konnte das locker toppen. Gleichwohl fiel es Publikum wie Kritik schwer, die Mischung aus Rock, Folk, Blues zu fassen, richtig einzuordnen. Denn passend zu ihrem, nun ja, historischen Aussehen, verwendeten sie mit Akkordeon, Fidel und Mandoline beispielsweise Instrumente, die in der neuen Welt ebenso vor einhundert Jahren schon eine Rolle gespielt hatten. So erlebte die Musikwelt auch die Geburt des Americana und einiger Evergreens wie beispielsweise "The Night They Drove Old Dixie Down", "Up On Cripple Creek" oder "Rag Mama Rag".

50 Jahre später hat Sänger Robbie Robertson die Neuauflage des berühmten Albums kuratiert. Auf Basis der originalen Masterbänder wurde ein neuer Stereo-Mix erstellt und auf Heavyweight-Vinyl gepresst. Dieses muss, obwohl im LP-Format vorhanden, auf Single-Geschwindigkeit abgespielt werden. Nicht die einzige Überraschung. Denn der Sound kommt ein halbes Jahrhundert später erstaunlich frisch und unverfälscht aus den Boxen. Eher weniger der Gesang von Robertson & Co beeindrucken dabei als vielmehr die Klarheit der Instrumente.