Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ein zunächst unbekannter 20-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag in der Spandauer Straße in Falkensee aufgegriffen. Ein Zeuge war auf den jungen Mann aufmerksam geworden, der offenbar völlig desorientiert und barfuß auf der Straße unterwegs war. Der Zeuge sprach den Mann an und alarmierte die Polizei. Der 20-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen und wurde von dem Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Beim Festhalten stieß der 20-Jährige dem Zeugen mit dem Kopf gegen die Nase, woraufhin diese zu bluten anfing. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen, in dem der Zeuge vor Ort behandelt wurde. Auch gegenüber den Einsatzkräften blieb der 20-Jährige ggressiv und gewalttätig. Ein Notarzt verfügte vor Ort die Einweisung des Mannes in eine Fachklinik, da ein psychischer Ausnahmezustand als Grund für sein Verhalten nicht ausgeschlossen werden konnte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.