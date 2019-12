GZ

Löwenberg (MOZ) Einbrecher haben am Sonnabend aus einem Geschäft an der Eberswalder Straße in Löwenberg Zigaretten in noch unbekannter Menge gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 3.40 und kurz vor 10 Uhr. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Bislang wird der Sachschaden auf rund 1 000 Euro geschätzt.