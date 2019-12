Gerade in der ersten Hälfte war Philip Kryszon der überragende Feldspieler im West-Trikot, sowohl in der Deckung wie auch im Angriff.Fotos: Terstegge © Foto: ter

Brandenburg Mit Respekt gingen die Handballer des SV 63 Brandenburg-West in die Oberligapartie gegen den VfL Lichtenrade. Die Berliner reisten zwar als Schlusslicht in die West-Halle an, hatten aber durch den klaren Erfolg über den LHC Cottbus ordentlich Selbstvertrauen getankt. Für die Mannen von Trainer Sven Schößler verliefen die letzten beiden Spiele auf Berliner Terrain wenig erfolgreich. Es setzte zwei Niederlagen, dadurch gerieten die Brandenburger unter Erfolgsdruck, eine Niederlage gegen den VfL hätte fatale Folgen haben können.

Von Nervosität beim Anpfiff aber keine Spur, der Coach hatte die Mannschaft prima eingestellt, sie hatte auch gut trainiert, wie Schößler lobend feststellte. Magnus Wybranietz per Strafwurf und Leroy Fleischer brachten die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung, so dass sich der Gästetrainer Stefan Krai bereits in der 2. Minute genötigt sah, eine Auszeit zu nehmen. "Was man da bezwecken möchte, konnte ich auch nicht nachvollziehen", sah der West-Coach diese Maßnahmen eher skeptisch.

Die Wirkung war auch begrenzt. Die Gastgeber standen stabil in der Deckung, zumal Schlussmann Jurij Benkendorf bis in die Haarspitzen motiviert war. Gerade die Bälle von Außen, sonst eher nicht seine Stärke, pflückte er in der Anfangsphase weg. Nach etwas mehr als zehn Minuten führten die Hausherren mit 7:3. Es reichte aber noch nicht, um uneinholbar davon zu ziehen. Die Mannschaft leistete sich in der Offensive immer wieder Momente mit leichten vermeidbaren Fehlern, die den Gäste ein wenig Luft verschafften. Doch der Vorsprung war nie geringer als zwei Tore.

Prägte zunächst ein überragender Philip Kryszon das Offensivspiel der 63ger, wuchs mit Fleischer in der Schlussphase der ersten Hälfte ein weiterer Kandidat heran. Als er in der 20. Minute eine Zeitstrafe kassierte, nahm ihn sich sein Trainer "zur Brust" und der Außenspieler beherzigte die Worte. Bis zur Halbzeit traf er noch dreimal, hatte großen Anteil an der 15:8-Führung.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs brachte Sven Schößler vermehrt Steven Nhantumbo und Nick Stenzel, um zum Beispiel die Kryszon-Brüder zu entlasten. Dies wirkte sich nicht negativ auf den Spielverlauf aus, nun sprangen andere Akteure als Torschützen in die Bresche. Wybranietz, vor der Pause nur einmal aus dem Spiel heraus erfolgreich, dafür aber zweimal als sicherer Strafwurfschütze, hatte sein Visier nun besser eingestellt. Auch mit dem Hereinlaufen von Max Schößler wurde die VfL-Defensive vor Probleme gestellt. Die Lücken, die der Rechtsaußen riss, wussten seine Mitspieler zu nutzen. Bis Mitte der zweiten Hälfte blieb es beim 7-Tore-Vorsprung der Gastgeber, dann konnten sie noch einmal eine Schippe drauf legen. Das spektakulärste Tor erzielte in dieser Phase Tom Kryszon, der unter der Woche nicht trainiert hatte. Das war ihm durchaus anzumerken, gerade in den wenigen Offensivaktionen wirkte er sehr unglücklich. Doch in der 48. Minute ließ er die Halle jubeln, als er quasi vom eigenen Kreis ins verwaiste Gästetor zum 25:15 traf.

Gebärdete sich bis zu diesem Zeitpunkt der Lichtenrader Trainer Krai noch wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie, verstummte er dann für die letzten zehn Minuten, da er nun endlich registrierte, dass sein Team auf verlorenem Posten stand. Zur Freude des Publikums ließen die Gastgeber bis zum Abpfiff nicht nach, so dass ein verdienter 32:21-Heimerfolg zustande kam.

Trainiert wird nun noch einmal an diesem Mittwoch, dann bittet Sven Schößler am 3. Januar noch einem zu einem lockeren Training, ehe ab dem 7. Januar die Konzentration der Rückrunde gilt, die am 11. Januar mit der Partie bei der SG OSF Berlin startet.

SV 63: Benkendorf, Müller, Wybranietz 10/5, M. Schößler 1, Nhantumbo 1, Heuer 1, Meysel 1, Stenzel, Habermann 2, Mandler, Fleischer 6, T. Kryszon 3, P. Kryszon 5, Ackermann 2.