Wolfgang Brekeller

Berlin Ford hat seine seit mehr als 60 Jahren gebaute Transporter-Ikone Transit erneuert und mit dem Transit Custom Kastenwagen PHEV (Plug-in-Hybrid Elecric Vehicle) den ersten Transporter in der Ein-Tonnen-Nutzlastklasse auf die Räder gestellt, der völlig emissionsfrei bis zu 56 Kilometer zurücklegen kann. Wenn der "Saft" der 16,6 kWh starken Batterie zur Neige geht, verabreicht ihr der mehrfach ausgezeichnete Ein-Liter-Dreizylinder EcoBoost aus dem Ford-Pkw-Programm Stromstöße. So steigt die Reichweite des Kastenwagens mit unvermindert sechs Kubikmetern Laderaum auf rund 500 Kilometer.

Anders als bei vielen anderen Plug-in-Hybriden dient der Turbobenziner lediglich als Range Extender, der via Generator bei Bedarf die Lithium-Ionen-Batterie auflädt. Die Systemleistung beläuft sich auf 126 PS. Den Frontantrieb besorgt stets allein der E-Motor. Auch der achtsitzige Bus-Bruder Tourneo Custom ist mit dem Steckdosen-Hybridlieferbar, der für eine volle Ladung des Akkus an der Haushaltssteckdose etwaslänger als vier Stunden (Schnelllader Typ 2-Stecker: 2,7 Stunden) parken muss.

Die elektrifizierte Großraumlimousine Tourneo, die als Shuttle nicht nur in städtischen Umweltzonen erste Wahl sein dürfte, gefiel bei unseren Testfahrten mit unkomplizierter Bedienung undflotten Fahrleistungen. Gestartet wird generell im EV-Auto-Modus, der unabhängig vom Zutun des Fahrers entscheidet, ob der Benziner hinzugezogen wird. Da wie bei allen E-Motoren auch hier das maximale Drehmoment (355 Newtonmeter) quasi ab Stand anliegt, tritt der Bus ausgesprochen flink und flüsterleise an. Selbst wenn sich der Turbobenziner beinahe unmerklich zuschaltet bleibt die Geräuschkulisse verhalten. Etwas zähund laut gibtsich die Fuhre allerdings auf dem Weg zur Höchstgeschwindigkeit, die auf 120 km/h begrenzt ist. Dabei dürfte sich auch der Spritverbrauch (laut Ford nach WLTP-Norm 3,6 Liter Super) verdoppeln.

Neben dem Standardmodus ("EV Auto") können drei weitere Fahrprogramme gewählt werden: "EV Jetzt", um so lange wie möglich rein elektrisch zu fahren, "EV Später", um den Saft im Akku für die Fahrt etwa in eine emissionsfreie Umweltzone aufzuheben und"EV Aufladen", damit weitere ganz leise und abgasfreie Fahrten möglich werden. Die umweltfreundliche Technik hat allerdingsstolze Preise. Der Transit Kasten PHEV schlägt mit 57.114 Euro (brutto) zu Buche. Für den Tourneo PHEV, generell in Titanium-Ausstattung, sind sogar 71.900 Euro zu berappen. Ein vergleichbares Modelldes Achtsitzers mit Dieselmotor und Automatikgetriebe kostet 42.250 Euro.

Den neuen Transit gibt es auch als Mildhybrid-Version mit 48-Volt-Batterie. In den Diesel-Modellen mit 130 und 170 PS wird die konventionelle Lichtmaschine durch einen Startergenerator ersetzt. Der wandelt bei Verzögerung und beim Bremsen kinetische in Elekroenergie um undlädt so die 48-Volt-Batterie nach. BeimBeschleunigen arbeitet der Starter als E-Motor und unterstützt den Diesel. Überdies wurden alle Dieselmotoren auf Diät gesetzt, verbrauchen bis zu sieben Prozent weniger als. Neu im Programm ist ein Selbstzünder mit 185 PS und 415 Newtonmeter Drehmoment. Insgesamt stehen jetzt 450 Varianten des Transit zur Auswahl, derauf Wunsch auch mit vielen neuen Fahrer-Assistenzsystemen aufwartet. Die Preise beginnen bei 33.856 Euro. Wolfgang Brekeller