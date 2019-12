Martin Terstegge\BRAWO

Stahnsdorf Die HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf führt die Tabelle in der Frauenhandball-Brandenburgliga souverän, ohne Verlustpunkte, an. Doch die "weiße Weste" hätte am Sonnabend beinah ihre ersten Flecken abbekommen, aber am Ende fehlten den Frauen des MBSV Belzig wohl etwas die Courage, um wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Vom Anpfiff an zeigten die Gäste einen klugen Auftritt. Die Gastgeberinnen spielten wie erhofft mit einer offensiven Deckung, was der Außenseiter nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde (6:6), besser für sich zu nutzen wusste. Die Bad Belzigerinnen gingen in den Zweikampf und wenn sie dann eine zweite Gegenspielerin auf sich zogen, folgte das Zuspiel auf eine freie Mitspielerin.

Aber auch in der eigenen Deckung lief es sehr diszipliniert. Immer wieder wurden die gegnerischen Angriffe frühzeitig entschärft, vor der Pause gelang dass besonders häufig Lisa Hermann, und kamen über dem schnellen Gegenstoß zu leichten Toren. So führten die Gäste zur Halbzeit mit 12:6, obwohl sie gleich zu Beginn eine Schrecksekunde verarbeiten mussten. Nach 13 Sekunden war der Auftritt für Jessica Zithier beendet, ihr Handgelenk war angeknackst, eine genauere Diagnose steht noch aus. Damit erlitt der Rückraum eine ungeheure Schwächung, die das Team bis zu diesem Zeitpunkt jedoch gut verarbeitete.

Mit dem Wiederanpfiff hatten die Gastgeberinnen ihre Deckung auf 6:0 umgestellt. Dies behagte den Gästen gar nicht, da ihnen nun das Durchkommen erschwert wurde. "Jetzt mussten sie dahin gehen, wo es weh tut. Da die Teltowerinnen nun aggressiver deckten, ließen wir uns davon beeindrucken", musste Trainer Denis Wandersee eingestehen.

Aber nicht sofort. In der 47. Minute lag sein Team noch mit 25:20 vorn, wenig später noch mit 26:22 (50.). Was der Trainer nicht ahnte, es sollte der letzte MBSV-Treffer an diesem Tag gewesen sein. In der Schlussphase stellte sich nun alles gegen die Bad Belzigerinnen. Sie kassierten zwei Strafzeiten und die Überzahl nutzte der Favorit. Zudem verwarfen die Gäste auch noch zwei Siebenmeter.

Dies pushte die HSG-Frauen noch einmal auf. Sie glichen nicht nur aus, sondern gingen 45 Sekunden vor dem Ende mit 27:26 nach sehr langer Zeit wieder in Führung. Obwohl die MBSV-Handballerinnen sich noch eine gute Chance auf der Außenbahn erspielten, blieb es bei dem Resultat. Die Gastgeberinnen jubelten, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen, während die Bad Belzigerinnen wohl noch immer rätseln, wie diese Partie noch verloren gehen konnte.

"Ich hab der Mannschaft keinen Vorwurf gemacht. Hätte uns vorher einer erzählt, ihr als Aufsteiger verliert nur mit einem Tor beim Favoriten, wir hätten den für bekloppt erklärt. Natürlich, wenn man so lang das Geschehen bestimmt, hätte man mindestens einen Punkt verdient gehabt. Doch so ist der Sport", resümierte Wandersee.

Die MBSV-Frauen trainieren noch einmal diese Woche, freuen sich dann am Freitag auf die gemeinsame Weihnachtstfeier mit den Männern, ehe dann der Ball bis zum 7. Januar ruht.

MBSV: Kleetz, Schmidt, Meseberg 3, Utermark 1, Zithier, Borgwardt, Hoffmann 6, Melzer 1, Dalibor 1, Hermann 9, Fierdler 4, Okowiak, Mattner1.