Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In der Umgebung von Neuruppin gibt es etwas, das es laut der Straßenverkehrsordnung gar nicht gibt: einen Schutzstreifen für Fahrradfahrer außerhalb von Ortschaften. Nahe Neumühle ist ein Teil der Fahrbahn abgetrennt, der Fahrradfahrern vorbehalten ist. Das Einrichten des Streifens außerhalb einer Ortschaft gehörte zu einem bundesweiten Modellprojekt. Das ist nun beendet, was das Ende des Angebots bedeuten könnte – und das, obwohl das Fazit der Aktion positiv ausfällt.

2013 wurde der Angebotsstreifen eingerichtet. Damit sollte getestet werden, wie wirksam diese Schutzstreifen außerorts sind. Doch Mitte Oktober dieses Jahres erhielt die Stadt Neuruppin vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine Anordnung zur Demarkierung. Der Streifen sollte wieder verschwinden, da der Modellversuch beendet ist. Kurz darauf folgte jedoch der Hinweis, dass die Anordnung erst einmal ausgesetzt wird. Das Land Mecklenburg-Vorpommern möchte bei der Verkehrsministerkonferenz anregen, den Schutzstreifen doch noch in die Straßenverkehrsordnnung aufzunehmen. Bevor nicht über den Antrag entschieden wurde, bleiben die Streifen bestehen.

Die Stadt Neuruppin und der Landkreis würden das durchaus begrüßen. "Nach unserer Einschätzung ist die Markierung der Schutzstreifen auf dem ,H-Weg’ eine sinnvolle und verkehrssichere Alternativlösung, die weiterhin bestehen bleiben sollte", so Jan Juraschek, Sachgebietsleiter Stadtplanung in Neuruppin. Das hätten auch die Nutzer bestätigt. Die Stadt will sich nun mit der Forderung, die Schutzstreifen zuzulassen, an das das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wenden.

Der Landkreis sieht laut Sprecher Alexander von Uleniecki davon ab, selbst aktiv zu werden, da das nicht notwendig ist: Das Land Brandenburg bemühe sich auch um den Fortbestand der Schutzstreifen. Sinnvoll seien solche Streifen aber, wie schon Erfahrungen in den Niederlanden gezeigt hätten.