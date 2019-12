Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In diesem Fall ist die Nachricht, dass sich nichts ändert, durchaus positiv. Denn angesichts des nach wie vor anhaltenden Bevölkerungsschwundes in Eisenhüttenstadt und den damit verbundenen Abriss von Wohnblöcken, ist es nicht selbstverständlich, dass das Nahverkehrsangebot bei der Stadtlinie so erhalten bleibt, wie es ist. Zum Fahrplanwechsel hat es lediglich, wie schon in den Vorjahren, Änderungen bei den Haltestellennamen gegeben, die dadurch eindeutiger werden. "In Abstimmung mit der Stadt erfolgen wieder Haltestellenumbennenungen in Eisenhüttenstadt mit Auswirkungen auf die Buslinien 400 und 448 sowie im Stadtverkehr auf die Linien 453 und 454", teilte der Busverkehr Oder-Spree (BOS) mit. Die bisherige Haltestelle Neuzeller Straße/Kieskuppenweg heißt nun nur noch Kieskuppenweg. Auch bei einer anderen Haltestelle, Karl-Marx-Straße/EKZ wurde die Doppelung gestrichen, allerdings ein völlig neuer Name gewählt, nämlich Mielenzhafen.

Weiterhin teilt der BOS mit: "Wegen der unveränderten Zeiten der Zuglinien RE 1 sowie RE 11 in Eisenhüttenstadt verändern sich auch die Abfahrtzeiten im Stadtverkehr der Linien 451 bis 454 in diesem Jahr nicht. Lediglich die erste Fahrt bei der Linie 452 verkehrt neu acht Minuten später zum Ärztehaus."

Die neuen Fahrpläne gibt es laut BOS unter anderem bei den Busfahrern sowie im Bahnhof in Eisenhüttenstadt.