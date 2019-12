Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Harald Bölk, Leiter der Kreismusikschule, und der Märkischen Jugendchor des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums sind die diesjährigen Preisträger des Neuruppiner Fontane-Kulturpreises. Dieser wird am 30. Dezember, – Theodor Fontanes Geburtstag, der sich jetzt zum 200. Mal jährt und gleichzeitig den Abschluss des Jubliäumsjahres markiert – verliehen. Der Preis ist mit 2 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Er richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende oder Förderer, die sich in besonderem Maße für die künstlerische und kulturelle Entwicklung Neuruppins einsetzen. Die Entscheidung über die Preisträger hat eine Jury, deren Vorsitz diesmal Rheinsbergs Kantorin Juliane Felsch-Grunow übernahm, getroffen. Laut der Jury fiel die Wahl auf Harald Bölk, der seit 1979 an der Musikschule tätig ist und sie seit 2004/2005 leitet, weil die Ensemble der Musikschule nahezu jede Veranstaltung in Neuruppin begleiten. "Einen Feierabend von der Musik gibt es für Harald Bölk nicht. Sonntags spielt er oft ehrenamltich auf den Dörfern die Orgel, auch den Kirchenchor in seiner Temnitzer Heimatgemeinde leitet er", heißt es weiter in der Begründung. Der 1967 gegründete Märkische Jugendchor hat im Laufe der Jahre mehr als 600 Sänger hervorgebracht und ist eng mit Neuruppin und dem Ruppiner Land verbunden, so die Jury.

Der Preis wird am 30. Dezember um 18 Uhr in der Kulturkirche verliehen.