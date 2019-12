Matthias Henke

Zernikow Den alten Ziehbrunnen in Zernikow nicht nur optisch ansprechend instand zu setzen, sondern ihn auch wieder voll funktionsfähig zu machen, so dass Wasser aus dem Brunnen geschöpft werden kann, regte der Zernikower Wolfgang Suhm während der jüngsten Großwoltersdorfer Gemeindevertreterversammlung im Rahmen der Einwohnerfragestunde an.

Zum einen sei es günstig für einen Notfall, etwa wenn das öffentliche Netz ausfalle, so eine Wasserreserve zu haben. Zum anderen sei so ein funktionsfähiger Brunnen sicher auch für interessierte Touristen interessant, die den Ort besuchen, sagte Suhm weiter.

Sicherheitsvorschriften

Zernikows Ortsvorsteher Hartmut Schmidtke wollte so ein Projekt nicht von vorn herein ausschließen, gab aber zu bedenken, dass Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen seien, etwa eine Gittersicherung zum Schutz für kleine Kinder, was sich als nicht ganz unproblematisch herausstellen dürfte. Denn das wiederum würde die Nutzbarkeit einschränken. Großwoltersdorfs Gemeinde-Bürgermeister Ingo Utesch (WG Bürgerinitiative Wolfsruh) sagte aber zu, das Thema der Granseer Amtsverwaltung zur Prüfung mitzugeben. Im Anschluss könne es dem Zernikower Ortsbeirat dann zu Beratung vorgelegt werden.

Da der Ziehbrunnen auch Teil des denkmalgeschützten Gutsbereiches von Zernikow sei, spielten Optik und Gestaltung des Bauwerkes bei dem Ansinnen auch eine nicht unwesentliche Rolle, gab Gemeindevertreterin Ines Alkewitz (Bündnis 90/Grüne) zu bedenken.