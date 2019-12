Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Dieses Jahr hat alles geklappt. Der Termin für die Auszeichnung verdienter Senioren aus dem Landkreis wurde schon im August festgezurrt. Nachdem die Ehrung durch Oberhavels Landrat Ludger Weskamp 2018 wegen verspäteter Absprachen nicht zustande kam, wofür sich Weskamp in Oranienburg bei den Anwesenden entschuldigte, stand am Montag der Ehrung nichts mehr im Wege. Auf den Tischen stand frischer Kaffee bereit, genauso ein Teller mit Dominosteinen und Stollen.

Seniorenbeirat schlägt vor

Elf Frauen und Männer wurden auf Vorschlag des Seniorenbeirats für ihre Verdienste mit einer Urkunde belohnt. "Danke für die Arbeit, die sie ehrenamtlich geleistet haben", sagte Weskamp. "Es ist gut, dass sie den Senioren eine Stimme geben." Es sei wichtig, auf die älteren Menschen zu hören", sagte der Landrat, das habe sich "meistens gelohnt". Der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats, Karl-Heinz Grollmisch, las die Verdienste der Senioren vor. Geehrt wurden:

Peter Heinßen aus Hennigsdorf: Heinßen ist seit 2003 Mitglied des LEW-AEG-Seniorenclubs. Er organisiert und führt monatliche Wandertage gemeinsam mit dem Gartenverein "Grüne Oase" durch.

Ellinor Ebel aus Hennigsdorf: Sie ist nahezu 20 Jahre Mitglied der Volkssolidarität Hennigsdorf, davon seit vielen Jahren als Hauptkassiererin.

Sylvia Köhler aus Zehdenick: Sie ist seit 2003 Mitglied der Seniorengruppe Seelenfrieden". Sie betreut Menschen mit Demenz und erkrankte Senioren. Seit 2004 ist sie Schriftührerin des Seniorenbeirats.

Barbara Wolf aus Bergfelde: Sie gehört seit 2007 der Ortsgruppe an war sofort in verschiedenen Gruppen aktiv. 2009 wurde sie zur Hauptkassiererin berufen. 2011 wurde sie zur Leiterin der Ortsgruppe gewählt.

Brigitta Rutenberg aus Birkenwerder: Sie leitet seit 15 Jahren die Gymnastikgruppe des Vereins "Treffpunkt Birkenwerder". Außerdem trägt ihr zusätzliches Engagement im Verein zur Verbesserung des Vereinslebens bei.

Ilka Müller aus Velten: Sie engagiert sich in außerordentlichem Umfang in der Seniorenarbeit. Sie leitet die Kreativgruppe, organisiert den 14-tägigen Kaffeeklatsch, hilft beim monatlichen Kochen mit den Senioren und leistet bei allen sonstigen Aktivitäten regelmäßig Unterstützung.

Renate Frenzel aus Hohen Neuendorf: Sie ist seit mehr als 15 Jahren Kassiererin bei der Volkssolidarität und gehört damit dem Vorstand an. In dieser verantwortlichen Funktion trägt sie in erheblichem Umfang zum aktiven und kreativen Vereinsleben bei.

Dagmar Ungewiß aus Gransee: Sie ist seit Jahren vor allem als Vorsitzende des Kreisbeirates der Volkssolidarität Oberhavel bekannt. Außerdem leitet sie die Granseer Ortsgruppe der Volkssolidarität. Ferner ist sie Mitglied des Seniorenbeirats des Kreises und der Stadt Gransee.

Gertrud Freymann aus Hennigsdorf: Sie ist seit der Gründung des LEW-AEG-Seniorenclubs Hennigsdorf am 1. Januar 1992 Mitglied und leitet seitdem die Gymnastikgruppe. Sie hilft dort, wo es erforderlich ist. Sie ist stets gut gelaunt und fröhlich. Sie ist ein lebensfroher Mensch mit positiver Ausstrahlung.

Elsbeth Eisermann und Detlef Zitzmann aus Fürstenberg: Elsbeth Eisermann ist langjährige Schatzmeisterin des Vereins "Alter-Aktiv" und gemeinsam mit Detlef Zitzmann, der heute noch Vereinsvorsitzender ist, Gründungsmitglied.