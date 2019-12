Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Gerhard Paech weiß, dass unter einer scheinbar unauffälligen Oberfläche viele Überraschungen schlummern können. Der Fehrbelliner Brunnenbauer kann schließlich auf sechs Jahrzehnte Erfahrung als Meister in seinem Beruf zurückblicken. Und seit Montag hat der 84-Jährige auch den Diamantenen Brief, um es zu beweisen.

Gerhard Paech ist in der Familie nicht der erste, der mit Brunnenbau seinen Lebensunterhalt verdient hat. Schon sein Großvater, vor allem aber sein Vater hatte in der Heimat, dem damaligen Kreis Züllichau Schwiebus im heutigen Polen, Erfahrungen damit gesammelt. Während es bei seinem Opa vor allem darum ging, Wasser für die eigene Landwirtschaft zu sichern, war sein Vater damals schon beruflich als Brunnenbauer aktiv. Doch bevor Gerhard in dessen Fußstapfen treten konnte, musste erst einiges passieren.

Die Vertreibung verssprengte die Familie vorübergehend und verschlug den damals Zehnjährigen nach Cottbus. Dort lebte er vier Jahre bei einer Tante. Schließlich fand die Familie trotz der Wirren der Nachkriegszeit in Rohrlack wieder zusammen. Gerhard ging fortan in Wildberg zur Schule und lernte dort auch Marianne kennen, seine Frau, die ihm auch heute noch den Rücken freihält. Damals allerdings hatte es nicht sofort gefunkt. Das passierte erst später. Gerhard beendete derweil die Schule und bekam anschließend bei Minimax in Neuruppin eine Ausbildungsstelle als Werkzeugmacher.

Während sein Vater in Rohrlack wieder eine Brunnenbaufirma gegründet hatte, ging der Sohn Anfang der 1950er-Jahre nach Ludwigsfelde. Dort, wo später der Lkw W 50 gebaut wurde, fing er als Dreher an. "Wir haben da aber sehr wenig verdient, gerade einmal 230 Mark", erinnert sich der Brunnenbauer. Als sein Vater das mitbekam, bot er seinem Sohn an, in seiner Firma anzufangen. Er hatte inzwischen eine feste Bohrkolonne und war viel für Landwirte im Einsatz, um unter anderem die Rinder-Offenställe mit Wasser zu versorgen.

1952 stieg Gerhard also mit ein, arbeitete dort vier Jahre, die auch sonst von einigen Veränderungen geprägt waren. 1956 verlobte er sich mit Marianne, heiratete sie zwei Jahre später und legte schließlich 1959 seinen Meister ab. Dafür musste er in Linum einen Brunen bohren und eine Handpumpe herstellen. Mit seiner Firma war Gerhard Paech dann vor allem im Kreisgebiet aktiv und bohrte Brunnen für die Landwirtschaft – er arbeitete auch in Potsdam, Berlin oder Halberstadt. Doch die schwierigsten Einsätze waren fast vor der Haustür. "In Linum haben wir für die Teichwirtschaft gebohrt. Da mussten wir bis auf 90 Meter tief gehen, weil darüber nur Ton und Schluffe waren, aber keine wasserführenden Schichten."

Umstellung mit der Wende

Drei bis fünf Mitarbeiter hatte Paechs Firma. Doch mit der Wende gab es große Veränderungen. Zum einen gab es viel Konkurrenz aus Berlin, auch wenn deren Arbeit oft von der Qualität nicht mithalten konnte, sagt der 84-Jährige nicht ohne Stolz. Auch ansonsten gab es viel Neues. "Was Rechnungen und Preise anging, mussten wir uns plötzlich umgewöhnen", berichtet seine Frau Marianne, die in all den Jahren die Buchhaltung gemacht hatte.

Inzwischen lassen die beiden es aber ruhiger angehen. Den letzten Brunnen hat Gerhard Paech 2005 gebohrt. Den Betrieb gibt es noch, weil er lange gehofft hatte, dass jemand aus der Familie ihn übernimmt. Doch die Tochter, die Ingenieurin für Wasserwirtschaft ist, hat kein Interesse. und auch die beiden Enkel wollen nicht. Und die alte Bohranlage, die damals für 120 000 DM gekauft wurde, liegt ungenutzt auf dem Hof. Doch viel zu tun gäbe es ohnehin nicht mehr. "Für die Landwirtschaft werden keine neuen Brunnen mehr gebraucht. Und die Privaten haben kein interesse mehr an Gartenbau oder Viehzeug", berichtet Marianne Paech. Somit bleibt den beiden nun mehr Zeit für sich und den Ruhestand nach vielen anstrengenden Jahrzehnten.