Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Mit der Antwort des Kulturministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Heiner Klemp (Grüne) sind die Aussichten für die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz kaum besser geworden. "Eine Übernahme des Betriebs ist wie bei anderen vergleichbaren literarischen Einrichtungen im Land Brandenburg nicht vorgesehen", heißt es darin. Wie berichtet, verweist das Ministerium auf andere Häuser, die sich überwiegend in Trägerschaft der Landkreise befinden, so zum Beispiel das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg.

Investitionen zum Erhalt des Hauses in der denkmalgeschützten Siedlung am Alten Kiefernweg könnten aber mit Hilfe unterschiedlicher Programme gefördert werden. Außerdem bestehe für das Programm die Möglichkeit zur Kulturprojektförderung. "Die Landesregierung sieht eine Verantwortung der öffentlichen Hand für den Erhalt und den Schutz kultureller Güter. Sie hat ein Interesse daran, dass sich die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte stabil entwickeln kann", heißt es in der Antwort. Wie Initiativen zum Erhalt unterstützt werden könnten, werde geprüft.

Stadt soll übernehmen

Heiner Klemp sieht darin eine für die Stadt verbesserte Möglichkeit zur Übernahme des Hauses. Als Trägerin der Gedenkstätte könne sie die in Aussicht gestellten Fördermittel abrufen. "Oranienburg könnte dabei auf ein breites Bündnis an Akteuren setzen", sagt Klemp und nennt den Landkreis, die städtische Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO, den Brandenburgischen Literaturrat und die Friedrich-Wolf-Gesellschaft. Die Stadt lehnt eine Übernahme der Gedenkstätte bislang aus Kostengründen ab. Klemp fordert die Stadt jedoch auf, "jetzt aktiv zu handeln" und das Haus als öffentlichen Kulturort weiterzuentwickeln.