Ingmar Höfgen

Frankfurt (Oder) Das Bahnhofsgebäude in Booßen geht in Schweizer Hände. Ein Immobilienunternehmer aus dem südlichen Nachbarland gab am Freitagnachmittag bei einer Versteigerung Deutsche Grundstücksauktionen AG im Berliner abba-Hotel mit 46 000 Euro das höchste Gebot für die Immobilie ab. Das 1911 errichtete Empfangsgebäude wird seit mehr als 20 Jahren nicht mehr genutzt und ist aufgrund von Vandalismus und Feuchtigkeit stark sanierungsbedürftig.

Besichtigt habe er das Haus vorher nicht, erzählte der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will – die Oderstadt aber kenne er inzwischen. Dort besitze er schon eine Immobilie, und da sei es auch mit Blick auf die Verwaltung nicht schlecht, noch etwas mehr zu haben. "Frankfurt ist eine schöne Stadt, ich glaube, dass sich hier einiges entwickelt", schätzte er ein.

Das denkmalgeschützte Booßener Bahnhofsgebäude wolle er sanieren und vermieten – ob zum Wohnen oder zu anderen Zwecken ließe sich jetzt noch nicht sagen. Mit Blick auf die 1,4 Hek-tar Fläche, die mitversteigert worden waren, habe sein Limit bei 100 000 Euro gelegen. Das gesamte Areal, das die Deutsche Bahn zum Verkauf gestellt hatte, erfreute sich am Freitagnachmittag im Berliner abba-Hotel großen Interesses. Bei einem Mindestgebot von 9 000 Euro trieben immer mehr Bieter den Preis im Sekundentakt in die Höhe – mit jeder gehobenen Hand wurde der Bahnhof um 500 Euro teurer. Weder bei 30 000 noch bei 40 000 Euro war Schluss. Der Käufer muss aber noch mehr Geld mitbringen als die 46 000 Euro. Die Deutsche Grundstücksauktionen als Veranstalter kassiert 9,52 Prozent Courtage, das Land Brandenburg freut sich über 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer, und auch der Notar will vom Käufer noch etwas Geld.

Nur zwei Bieter gab es gleich darauf bei der Versteigerung des Flachbaus am Weinbergweg 5/6, Baujahr 1967. Dort hat sich unter anderem eine Spielhalle eingemietet. Eine Gebäudeseite ist allerdings ungenutzt. Ein vor Jahren angeschobener Bau von zwei kleinen Gaststätten hatte hier letztlich nicht stattgefunden. Hier hatte das Mindestgebot bei 250 000 Euro gelegen, bei 322 000 Euro gab der eine Bieter auf. Auf die künftigen Eigentümer warten laut Exposé Mieteinnahmen von 39 000 Euro pro Jahr.

Teile der Kleingartenanlage (KGA) Krugland in Wiesenau nahe Frankfurt kamen bei der öffentlichen Auktion ebenfalls unter den Hammer. Für 22 000 Euro ersteigerte ein für die Öffentlichkeit unbekannt gebliebener Telefonbieter am Freitagnachmittag rund zwei Hektar Fläche in der KGA. Hauptsächlich handelt es sich um ein Stück Land im hinteren Teil der Anlage, auch einige einzelne Kleingärten wurden mit versteigert.

Auch Kleingarten-Areal verkauft

Verkäufer der Fläche ist die BVVG, die seit 30 Jahren Betriebe und Immobilien der früheren DDR reprivatisiert und die als Treuhandanstalt zweifelhafte Berühmtheit erlangte, ehe sie in BVVG umgetauft wurde. Das Areal, das jetzt unter den Hammer kam, geht zurück auf eine Vereinbarung aus dem Jahre 1984. Damals hatten der Rat der Gemeinde Wiesenau und der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) Eisenhüttenstadt einen "Vertrag über die landwirtschaftliche Benutzung der Bodenflächen" abgeschlossen – die "sozialistisch" zu erfolgen habe. Der Vertrag gilt mit einigen Modifikationen auch weiter – aktuell zwischen der BVVG und dem Verband der Gartenfreunde. Die Versteigerung des Areals, das als "potentielle Kampfmittelverdachtsfläche" bezeichnet wurde, ging dabei schnell über die Bühne. Ein Telefonbieter und ein Interessent im Saal boten jeweils in 1000-Euro-Schritten. Sehr weit vom Mindestgebot von 18 000 Euro entfernte sich der Preis aber nicht.