Bernd Geller

Eisenhüttenstadt Er hat die Amateurfotografie in der Region sehr stark geprägt und gestaltet. Er war ein gern gesehener Gast und immer ein Gentleman. Die Rede ist von Klaus Walaschek. Der Eisenhüttenstädter ist vor wenigen Tagen im Alter von 83 Jahren gestorben. Bernd Geller, der Vorsitzende des Fotozirkels EKO, erinnert an ihn.

"Als Mitglied des Vereins Fotozirkel EKO hat er viele Jahre aktiv am Vereinsleben teilgenommen und die künstlerische Arbeit mit vielen Ideen vorangebracht. Am 20. Februar 1975 bildete sich die ‚Gruppe schwarz/weiß der Arbeitsgemeinschaft Fotografie im Kulturbund der DDR’, aus der sich der ‚Fotoclub des Kulturbundes’ entwickelte und aus dem 1978 der ‚Fotoclub EKO’ entstand. Klaus Walaschek übernahm im Dezember 1982 die Leitung dieses Klubs. Am 3. Oktober 1979 wurde der Fotozirkel EKO gegründet. Ab dieser Zeit existierten zwei Fotogruppen des EKO in der Region. 1996 löste sich der Fotoclub auf. Klaus trat 2005 in den Fotozirkel EKO als engagierter Amateurfotograf ein.

Im Zeitalter der Digitalfotografie entstanden tausende Fotos. Jeder brachte eine große Anzahl von Bildern mit. Klaus schlug damals vor, ein ‚Bild des Monats’ mit einem speziellen Thema zu küren. Jeder, der sich daran beteiligen wollte, konnte das aber nur mit drei ausgedruckten Fotos im Format 20 mal 30 Zentimeter. Somit musste jeder Fotograf eine selbst reduzierte Auswahl vorlegen. Dies haben wir bis heute beibehalten.

Er bezog Position

Klaus’ Fotos erzählten Geschichten. So kann ich mich noch genau an die Story zum Projekt des Fotoclubs zu den Arbeiterfestspielen 1988 erinnern. Dort gestaltete der Fotoclub eine Ausstellung über das Stahlwerk. Bei der Vorbereitung einer Fotoexkursion des Fotozirkel EKO nach der Wende im Stahlwerk, erzählte Klaus von einer Kranfahrerin im Werk, welche mit einer großen Kranzange zur Demonstration der Feinfühligkeit des Kranfahrers eine Zigarettenschachtel ergriff und unbeschädigt aufhob.

‚Der Fotograf ist wie ein Literat. Er soll mit seinen Bildern Geschichten erzählen, er soll sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen und, ja auch eine Position beziehen’. Dieses Zitat vom Fotografen Roger Melis trifft genau auf Klaus Walaschek zu. Er setzte sich mit der Realität auseinander und bezog mit seinen Bildern eine Position.

Wir werden ihn sehr vermissen, aber seine Bilder werden uns stets an ihn erinnern und begleiten. Danke Klaus!"