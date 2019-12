Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Bebauungsplan (B-Plan) Verlängerter Triftweg/Vosskanal in Zehdenick kommt in die Gänge. Lang und breit ist darüber während der jüngsten Stadtverordnetensitzung am vergangenen Donnerstag beraten worden und am Ende von allen bejaht worden, außer von Reiner Merker (Bündnis 90/Grüne), der am B-Planentwurf herummäkelte.

Planerin überzeugt

Szenenapplaus erhielt Planerin Anke Ludewig vom Ingenieurbüro Ludewig aus Birkenwerder für ihren bühnenreifen Vortrag, makellos und fehlerfrei und nachvollziehbar hatte sie das gesamte Projekt noch einmal erläutert. Planungsziel ist die Schaffung der Voraussetzungen für die Bildung von zirka 23 Baugrundstücken von je mindestens 700 Quadratmeter Nutzfläche sowie die Sicherung der hierfür erforderlichen Erschließung und eines Fußweges zum Uferbereich des Vosskanals. Auch wenn die Stadtverordneten in den vergangenen Monaten schon eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Vorhaben zur Schaffung von Bauland auf den Weg gebracht hatten, der Bedarf an Bauflächen sei weiterhin gegeben, wie das Planungsbüro anmerkt. "In der Kernstadt besteht ein positiver Trend für die Bevölkerungsentwicklung: Hier gab es im vergangenen Jahr 477 Zuzüge und nur 327 Wegzüge.

Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Kernstadt Zehdenick ergibt sich aus der hier vorhandenen guten Ausstattung mit sozialer Infrastruktur, Einzelhandel und Dienstleistungen in Verbindung mit der verhältnismäßig geringen Entfernung zur Metropole Berlin", heißt es im Erläuterungsbericht zum B-Plan. Auch aus Sicht des Umweltschutzes dürfte dem Vorhaben nichts Grundsätzliches entgegenstehen: "Mit dem vorliegenden Plangebiet wird eine Freifläche geringer ökologischer Wertigkeit in Anspruch genommen, die durch die öffentlichen Straßen Verlängerter Triftweg und Triftweg bereits erschlossen ist und unmittelbar an das bestehende Siedlungsgebiet der Kernstadt Zehdenick anschließt. Mit der Lage des Plangebietes am Siedlungsrand und den geplanten Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Übergangsbereich der geplanten Baugebietsflächen zum angrenzenden Landschaftsraum wird der Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die wohnnahen Erholung angemessen Rechnung getragen", stellt das Planungsbüro einen Persilschein aus.

Da für für die ehemalige Stärkefabrik ein Umgebungsschutz gilt, weil diese ein eingetragenes Denkmal ist, muss gedacht werden: Die benachbarte ehemalige Stärkefabrik werde durch das Bauvorhaben nicht gestört. Mit der Wohnbebauung erfolge ein Anschluss des Gewerbegrundstückes der ehemaligen Stärkefabrik an die Siedlungsstruktur.