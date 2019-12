Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Mist Die Sicherung ist gekommen", sagt Martin Lubisch von der Diedersdorfer Ölmühle. Er steht auf dem Seelower Wochenmarkt – wie immer am ersten Dienstag im Monat – und will eigentlich das Pressen von Fenchelöl live vorführen. Doch die Maschine bleibt still. Grund: Die Kabel hatte er nicht von der Trommel abgerollt, daher kam die Sicherung der Anlage. Trotzdem kann der 43-Jährige aus Libbenichen, während die heißgelaufenen Kabel auskühlen, auch ohne Vorführ-Effekt viel über seine Angebote erzählen. Denn die Diedersdorfer Ölmühle ist längst ein Unternehmen, dass über die Grenzen des kleinen Dorfes bei Seelow bekannt geworden ist.

Los ging es 2012. Da wurde die Landwirtschaftsgenossenschaft Diedersdorf mbH gegründet. Seit drei Jahren kümmert sich Martin Lubisch um Produktion und Verkauf. Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat das Angebots-Feld kräftig erweitert. Die Diedersdorfer Ölmühle bietet kaltgepresste Speiseöle an. Sie wirken wegen ihrer feinen Aromastoffe wie ein Gewürz.

Öle aus Raps, Sonnenblumen und Leinen waren jahrelang die Klassiker. "2017 kam Hanföl dazu und vergangenes Jahr zudem Fenchel- und Kürbiskernöl", erzählt Lubisch. Die dafür notwendigen Schoten kommen bei Raps, Hanf und Leinen aus eigenem Anbau von den umliegenden Feldern. Die Sonnenblumenkerne bezieht die Ölmühle aus Obersdorf, die Kürbiskerne aus Beelitz und den Fenchel aus der Uckermark.

Was ist kaltgepresst? Die Saat wird dabei, nachdem sie gereinigt wurde, bei geringem Druck in einer kleinen Mühle gepresst. Dabei erwärmt sich das daraus gewonnene Öl nicht über 40 Grad, weshalb man von kaltgepressten oder auch nativen Speiseölen spricht. Anschließend läuft das Öl durch mehrstufigen Behälter, in dem sich nach und nach alle Trübteilchen absetzen. "Der hohe Anteil an Vitamin E und alle Fettbegleitstoffe bleiben im Kaltpress-Verfahren erhalten. Und das sorgt für tolle Farben und aromatischen Geschmack", erklärt Martin Lubisch. Zu jeder der Öl-Sorten in verschieden großen Flaschen kann er Rezepttipps verraten. Besonders auf das Rapsöl sind die Diedersdorfer stolz: 2018 gab es dafür beim Bundesvergleich von der Deutschen Gesellschaft für Fette (DGF) sogar eine Medaille als ausgezeichnetes Produkt. "20 Öle wurden dabei aus ganz Deutschland getestet und wir kamen unter die Top 3"; strahlt Martin Lubisch.

Dienstags und Donnerstags ist der Hofladen der Diedersdorfer Ölmühle direkt an der B1 geöffnet, außerdem sind die Öle bei regionalen Edekas, aber auch in Bioläden und im Friedersdorfer Kunstspeicher erhältlich. "Uns gibt’s in Geschäften von Eberswalde bis Neuzelle", so Lubisch. Die Ölmühle verschickt aber auch ihre Produkte in die ganze Welt, "letzthin war jemand vom Fenchelöl begeistert, dass ging dann sogar nach Australien."

Die Renner seien im Sommer die Klassiker Leinöl, gefolgt von Rapsöl und Hanföl. Jetzt im Winter greifen auch viele Kunden – so auch beim Besuch auf dem Seelower Wochenmarkt – zum Fenchelöl. Das helfe gut bei Erkältungen. "Ein Tropfen davon, und man bekommt wieder gut Luft", sagt Lubisch. Das Öl sei multifunktional einsetzbar, auch zum Inhalieren. Alle Sorten gibt es in unterschiedlich großen Flaschen – für jeden Geldbeutel.

Immer mehr Kunden setzen auf diese regionalen Produkte. Jede Flasche ist von Hand gefüllt, geschraubt und etikettiert. Auf Weihnachtsmärkten jüngst in Neuhardenberg, Storkow, Rauen, Fürstenwalde und Strausberg waren die kaltgepressten Öle heißbegehrt. Viele Kunden kauften die Flaschen ein – auch als Geschenk verpackt. "An diesem Wochenende stehen wir auch noch auf dem Weihnachtsmarkt am Wulkower Ökospeicher", sagt Lubisch.

Glyphosat und THC

Angesprochen wird er von Kunden im Zuge bewusster Ernährung oft auf die Inhaltsstoffe. "Und auch wegen des Glyphosats werden wir befragt", so Lubisch, der anfügt, dass Pflanzenschutzmittel im geringen Maße von den Kollegen auf Feldern zwar eingesetzt werden, die Rückstände aber in den verarbeiteten Ölen nicht mehr zu finden seien. Hanföle seien auch frei vom Rauschmittel THC, betont der 43-Jährige. "Das Öl schmeckt zu Salat und ist auch gut für die Haut. Wäre es ein Rauschmittel, bekäme es keine Lebensmittel-Zulassung." Lagern sollte man die Flaschen verschieden – Lein- und Hanföl im Kühlschrank, dagegen Sonnenblumen- und Fenchelöl bei Zimmertemperatur im Schrank.