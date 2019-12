MOZ

Schwedt (MOZ) Der rabiate Ladendieb, der am Donnerstagmorgen in Schwedt vor allem Dank der Hilfe eines Kunden und eines Mitarbeiters eines Supermarktes von Polizisten gefasst werden konnte, sitzt nun hinter Gittern. Ein Richter des Schwedter Amtsgerichtes ordnete Untersuchungshaft an. Der 21-jährige Mann hatte sich in dem Supermarkt Getränkedos­en eingesteckt, bei seiner Flucht eine Supermarkt­mitarbeiterin gestoßen und verletzt. Die Polizei bedankte sich bei ihren Helfern. Sie seien dem Dieb gefolgt und hielten Kontakt zu den Beamten, ohne sich selbst in eine nur schwer einzuschätzende Gefahrensituation zu bringen. Dies sei couragiert und umsichtig gewesen.