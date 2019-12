MOZ

Schwedt (MOZ) Bei einem Unfall in der sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen verletzt worden. An der Ecke Felchower Straße waren ein VW Polo und ein Ford Transit zusammengeprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 21-jährige Fordfahrer den aus der Biesenbrower Straße kommenden VW offenbar übersehen. Die 20-jährige Fahrerin und die 22 und 23 Jahre alten Mitinsassen des Kleinwagens, der frontal mit der Fahrerseite des Fords kollidierte, wurden ins Klinikum Uckermark gebracht. Die beiden Insassen des Transporters blieben unverletzt. Bei einem weiteren Unfall am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der B 158 zwischen Neukünkemdorf und Angermünde wurde eine 19-jährige Autofahrerin verletzt. Sie war mit ihrem VW Polo von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Acker gelandet.