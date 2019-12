Kerstin Unger

Schwedt (MOZ) Nur noch gut eine Woche ist es bis zum Weihnachtsfest. Die meisten Geschenke sind besorgt, der Festtagsbraten geordert. Die Tanne steht schon zum Schmücken bereit. Doch nicht überall in der Uckermark wird der Tisch auch reich gedeckt sein, von Geschenken gar nicht zu reden. Deshalb haben sich die Teilnehmer aus den Projekten Jugendcoaching und Fit in Arbeit des Angermünder Bildungswerkes, die von Jobcenter gefördert werden, eine kleine Geschenkaktion einfallen lassen. Die Jugendlichen, Frauen und Männer haben in ihrer Werkstatt fleißig Plätzchen gebacken und Weihnachtsgestecke angefertigt, mit denen sie Menschen und Tiere überraschen wollen. Sie entscheiden auch selbst, welche sozialen Einrichtungen die Empfänger sein sollen.

Am Montag besuchten sie ihre drei Favoriten in Schwedt. Um 10 Uhr klopften sie an die Tür des Stadtwohnheims, in dem obdachlose Menschen aus Schwedt, Angermünde und dem Amt Oder-Welse eine Bleibe finden. Zwischen 20 und 30 Bewohner leben derzeit hier. Stellvertretend für die nahm Bernhard Kruschel die Geschenke entgegen. 25 Tüten mit Plätzchen wurden gefüllt und mit den besten Wünschen unter den Weihnachtsbaum im Flur gelegt.

Bernhard Kruschel bedankte sich. Das Obdachlosenheim, so erzählte er, ist seit drei Jahren sein Zuhause. "Anfangs gab es noch eine kleine Feier im Haus, aber heute ist jeder für sich, auch zum Fest", sagt er. Allerdings dürfe sich jeder im Wert von 50 Euro ein Geschenk aussuchen.

Auch beim Kinder- und Jugendnotdienst in Schwedt wurden Plätzchen und Gestecke abgegeben.

Besonders gespannt waren die Abgesandten des Angermünder Bildungswerkes auf die Reaktion in der dritten Einrichtung, wie ihre Geschenke ankommen. Für das Schwedter Tierheim hatten sie ebenfalls Plätzchen gebacken. Aber statt Mehl und Zucker waren die Zutaten hier unter anderem Leberwurst, Haferflocken und Dinkelmehl, damit sie den Vierbeinern auch bekommen. Außerdem spenden die Besucher Nassfutter und Spielsachen für die Tiere.

Spendenaktion geht weiter

Alle Teilnehmer seien Feuer und Flamme und sehr aktiv für diese Aktion gewesen, bescheinigten ihnen die Betreuer. Sie freuten sich, dass die Überraschungen so gut ankamen. Die Überraschungen in Schwedt waren allerdings noch nicht die letzten vor dem Weihnachtsfest. Am Mittwoch wird noch eine Einrichtung in Angermünde beschenkt. Dafür haben sich langzeitarbeitslose Teilnehmer aus dem Projekt Job Neustart des Angermünder Bildungswerkes etwas ausgedacht.