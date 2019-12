Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Eine Krebsdiagnose stellt von heute auf morgen alles auf den Kopf. Sie zwingt dazu, sich die existenziellsten aller Gedanken machen zu müssen. Damit verbunden ist die Befürchtung, seine Vorhaben und Träume nicht mehr rechtzeitig umsetzen zu können. Das können Wünsche sein wie noch einmal das Meer sehen, seine Heimatstadt besuchen oder die Kindheitsfreundin wiedertreffen. Die Palette ist vielfältig.

Das neu gestartete Projekt "PatientenMobil" möchte in Zusammenarbeit mit dem DRK den Menschen mit Krebsdiagnose ermöglichen, die ersehnte Reise doch noch zu unternehmen. Dahinter steckt der Verein "Uckermark gegen Leukämie", den Ines Baumgarten mit anderen Angehörigen ins Leben gerufen hat. Vor zehn Jahren erkrankte ihr damaliger Ehemann an Krebs, woraufhin sie sich mit anderen Betroffen zusammenschloss und den Grundstein für den Verein legte, der sich 2014 gründete.

Ein Tattoo als Erinnerung

Das durch Spenden finanzierte Patientenmobil richtet sich an schwerkranke Menschen, die angesichts ihrer Diagnose fürchten, sich bestimmte Wünsche nicht mehr erfüllen zu können. "Sie haben häufig nicht die Möglichkeit, sich allein auf den Weg zu machen aufgrund von gesundheitliche Einschränkungen oder sozialer Not", so Baumgarten. Dabei können positive Erlebnisse helfen, diese schlimmen Zeiten zu überstehen. "Das Angebot richtet sich an alle Patienten mit Krebsdiagnose. Sie können sich auch schon vor Beginn der Therapie anmelden." Sie freut sich, dass mit dem neuen Partner DRK Schwedt Fahrten ins gesamte Gebiet der Bundesrepublik möglich sein werden. "Das Wunschziel bleibt ganz dem Fahrgast und den Angehörigen überlassen", so die Initiatorin. Durch die Kooperation mit dem DRK stehen nun 20 Fahrzeuge für verschiedene Unternehmungen zur Verfügung. "Wir sind gut ausgestattet, um besondere Dinge ermöglichen zu können", erzählt der DRK-Vorstand Detlef Viert zuversichtlich. Wichtig sei dabei nur, das rechtzeitig anzumelden, da der Fuhrpark nach wie vor im täglichen Einsatz für herkömmliche Patiententransporte ist. Die Kooperation mit dem Verein ist eine von Vierts letzten Amtshandlungen, da er sich noch im Dezember in den Ruhestand verabschieden wird.

Ines Baumgarten ist glücklich über den neuen Partner, da der Verein nun ein größeres Spektrum erreichen und mehr Wünsche erfüllen kann. Sie betont, dass Erkrankte nicht allzu lange mit dem Entschluss, das Angebot des Patientenmobils zu nutzen, warten sollten. Zwar stünden Ärzte für eine intensivere Betreuung während des Transports zur Verfügung, dennoch sollten die Menschen in einem gesundheitlich stabilen Grundzustand sein.

Eine erste Fahrt ist übrigens schon geplant: Anfang Januar fährt das Patientenmobil einen Berliner in seinen Heimatort Bad Freienwalde. Dort wird er sich einen weiteren Traum erfüllen und sich endlich ein Tattoo stechen lassen.