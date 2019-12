Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein Richtkranz ziert seit dem Wochenende die Wiese in der Friedrich-Ebert-Straße. Aufgestellt wurde er anlässlich der Errichtung eines Luftschlosses auf der Fläche. "Bebauung ja, aber so minimalinvasiv wie möglich!

Wir sind froh, dass wir mit dieser Lösung den hohen Anforderungen an ein zentral gelegenes Grundstück in Zeiten des Klimawandels und der Gentrifizierung gerecht werden", so Paul Venuß von der Initiative "Recht auf Stadt" in seiner Rede zur Einweihung.

Der satirische Beitrag richtete sich gegen die geplante Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern auf der 8000 Quadratmeter großen Fläche. Der aktuelle Plan dazu wird von "Recht auf Stadt" als fatal angesehen. Stattdessen habe der Erhalt der Grünfläche oberste Priorität. Für Bewahrung von Bewuchs und gegen die Bebauung wurden und werden nun Unterschriften gesammelt.

Auch Befürworter vor Ort

Etwa 50 Menschen wohnten der Luftschlosseinweihung bei. Nicht alle entschiedene Gegner des tatsächlichen Vorhabens auf dem Areal, das zum Teil der Stadt, zum Teil der städtischen Wohnungsbau- und Hausverwaltungsgesellschaft (WHG) und zum dritten Teil bereits dem bauwilligen Investor gehört. "Ich bin für die Bebauung, aber mit abgespecktem Konzept", sagte der Eberswalder Stadtverordnete Hans Mai vor Ort. Der Mann von der SPD-Fraktion diskutierte mit Andersdenkenden, die immer wieder den großen Leerstand ansprachen. Mai warnte in einem kurzem Statement am Mikrofon davor, sich gegeneinander ausspielen zu lassen und lud die Initiative zum Ausstausch ein. Wie Mai hält auch dessen Fraktionskollege und Landtagsabgeordneter Hardy Lux eine Verdichtung in der Innenstadt für sinnvoller als Zersiedelung in der Peripherie. "Wir sind für die Bebauung, aber nicht um jeden Preis", so Lux gegenüber der MOZ. Grün müsse in die Planung integriert werden und man müsse sich angesichts des Leerstands tatsächlich fragen, was dort hinein soll. Auch sozialer Wohnungsbau müsse eine Rolle spielen.

"Schon immer dagegen", äußerte sich der ebenfalls anwesende Stadtverordnete Carsten Zinn (fraktionslos) auf die Frage nach der Bebauung. Er beobachtet, dass alteingesessene Eberswalder aus dem Zentrum eher dafür sind, Menschen aus entfernteren Stadtteilen dagegen. Zinn hofft, dass es nicht einfach nur eine Alibidiskussion ums Thema geben wird.

Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) hatte im September angekündigt, dass Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung stattfinden sollen. Bisher wurde Kritik vor allem in Einwohnerfragestunden der städtischen Gremien laut. Auch "Recht auf Stadt" hatte dort bereits Bedenken geäußert. "Wir bemerken, dass es über Generationen hinweg Kritik an der Bebauung gibt", sagte Maximilian Meese von der Initiative. Es handele sich nicht um einen rein studentischen Protest. Er berichtet auch, dass man bei Anmeldung der Veranstaltung im Rathaus auf Gegenwind gestoßen sei, sich aber entschieden habe, sie trotzdem durchzuführen.