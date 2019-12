Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Der erste Schritt ist getan und die Initiatoren positiv gestimmt. "Es lief sehr gut", sagt Sabine Büttner nach dem Gründungstreffen des neuen Vereins "Gemeinschaft Werneuchen".

Fast 20 Bürger der Stadt waren dem Aufruf gefolgt, darunter zur Freude der Gastgeber auch einige Vertreter aus der Politik – und das ungefragt.

Das Ziel des neuen Vereins ist kein Geheimnis. "Wir wollen Werneuchen aus dem Dornröschenschlaf holen", sagt Büttner. Dabei haben die Gründungsmitglieder, zu denen neben Büttner auch die Werneuchenerinnen Josephine Lau, Marita Zinkler und Julia Handrosch zählen, vor allem die Bereiche Kultur und Miteinander im Sinn. Beides will man ankurbeln, und zwar direkt im Stadtzentrum. "Es geht um den Kern von Werneuchen, um die City", sagt die Werbedesignerin.

Erste Ideen dazu wurden beim Gründungstreffen besprochen. Sie betreffen zum Beispiel den Markplatz. Der sei wunderschön, würde aber eher einem Parkplatz gleichen. Um ihn attraktiver zu machen, will der Verein unter anderem versuchen, den traditionellen Wochenmarkt, der immer dienstags und freitags stattfindet, mit weiteren Ständen zu beleben, etwa einem Bio-Bauern. Erste Kontakte gibt es schon. Auch, was die Organisation kultureller Veranstaltungen angeht, will sich der Verein engagieren. Das zielt besonders auf den 250 Gäste fassenden Adlersaal ab, der noch nicht so stark genutzt werde.

Das Kernziel des Vereins, der sich über eine eigene Facebook-Gruppe oranisiert, ist aber ein gemeinsamer Treffpunkt in der Stadt , wo Neu-Werneuchener und Alt-Werneuchener zusammen kommen können. Ein Bürgercafé oder ein Bürgergarten – oder am besten beides. Als mögliche Orte bringt Vereinsmitbegründerin Büttner die Remise im Zentrum ins Spiel, in der aktuell noch der Jugendclub untergebracht ist. Als Alternative gilt die Alte Steinschule.

Bevor der Verein aber richtig loslegen kann, muss noch Geld gesammelt werden. Dazu ist im Frühjahr ein Benefizkonzert geplant. Und auch der Termin für ein nächstes Treffen steht schon: am 16. Januar. Mitstreiter sind dann gern gesehen.

Der Verein auf Facebook: Projekt "Gemeinschaft Werneuchen"