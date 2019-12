GZ

Zernikow Zur Zernikower Adventdult wird für das Wochenende, 21. und 22. Dezember, eingeladen. Am Sonnabend hat der Markt von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Beim Betreten der Veranstaltungshalle werden die Besucher aufgenommen in eine alte Kleinstadt mit Ständen und Buden links und rechts der kleinen Gassen, einem Marktplatz, Tavernen und einem kleinen Kirchlein, in dem zu historischer Musik aus der Bibel vorgelesen wird. Musikanten, Sänger und Schauspieler gestalten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, über das sich Interessierte auch in der Gransee-App informieren können. So spielt am Sonntag beispielsweise ab 15 Uhr die Warthenberger Marionettenbühne die "Weihnachtsgans Auguste". Eine Attraktion seltner Art ist der Scheren- und Messerschleifer, der die von den Besuchern mitgebrachten Schneidewerkzeuge vor Ort wieder scharf macht.

Beginn der Rauhnächte

Die Wirtsleute verwöhnen ihre Gäste mit Speisen und Getränken, die zur Jahreszeit passen und tüchtig einheizen sollen, wie es heißt. Zur Deckung der Kosten wird ein Eintritt in Höhe von drei Euro fällig. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, haben freien Eintritt. Bereits 2004 bis 2008 fanden auf dem Gut kleine Adventsfeste unter dem Namen Adventdult statt. Seit 2015 finden diese Feste alle zwei Jahre statt. Eine Dult ist eine Marktveranstaltung, die ihre Wurzeln in kirchlichen Festen zu Ehren eines Heiligen hat und im Wandel der Zeit zu einem thematischen Volksfest wurde, so die Veranstalter. Ihren sprachlichen Ursprung habe die Dult im süddeutschen Raum. Die Zernikower Adventdult sei kein Weihnachtsmarkt im üblichen Sinn, so die Veranstalter. Sie führe die Besucher zurück in eine Zeit, in der Weihnachtsmänner und -bäume noch nicht "erfunden" waren. Die Adventdult findet zur Zeit der Wintersonnenwende statt, die eng verbunden sei mit der Thomasnacht und dem Beginn der Rauhnächte.