Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Zehdenick eingetroffen. Konfirmanden nahmen es am Sonntagmittag in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in Berlin in Empfang, nachdem es zuvor in Bethlehem entzündet, mit dem Flugzeug zunächst nach Wien und von dort aus weiter nach Deutschland gebracht worden war. Für den kommenden Sonntag, 22. Dezember, sind nun alle Zehdenicker herzlich eingeladen, das Friedenslicht zu sich nach Haus zu holen. Während eines Freiluftgottesdienstes am vierten Advent um 15 Uhr auf dem Marktplatz der Havelstadt werden die Konfirmanden das Licht weitergeben. "Nehmen Sie es zu sich nach Hause. Nehmen Sie es für einen lieben Menschen und die Nachbarn mit", appelliert Pfarrer Andreas Domke in den Kirchlichen Nachrichten, das Licht aus Bethlehem weiterzutragen. Wichtig sei allerdings, eine Kerze in einer Laterne mitzubringen. "So bekommen Sie das Licht sicher durch Wind und Wetter dahin, wo es gut leuchten kann", so Domke. Bei Regen findet der Gottesdienst nicht draußen statt, sondern in der Stadtkirche. Das Friedenslicht, das jedes Jahr durch ein anderes Kind entzündet wird, wird seit 1986 verteilt, seit 1994 an "alle Menschen guten Willens" in Deutschland.