Potsdam Die Frankfurterin Renate Watzlaw hat am Freitag in Potsdam den "Veltener Teller" erhalten. Der Preis wird an Seniorinnen und Senioren in Brandenburg für besondere Verdienste im Ehrenamt vergeben, Renate Watzlaw erhielt ihn gemeinsam mit neun weiteren Personen. Seit 2006 ist Watzlaw im Seniorenbeirat der Stadt aktiv. Sie engagiere sich in Fragen der Pflege und setze sich insbesondere für die Zusammenarbeit mit Seniorenorganisationen in Słubice und Rzepin ein, teilte das Sozialministerium mit. Erwähnt wird auch ihr Engagement in der deutsch-polnischen Begegnungsstätte Citytreff, in der Senioren- und Frauengruppe des Mehrgenerationenhauses "Mikado" sowie ihr Wirken in der deutsch-polnischen Seniorenakademie. All die vielen gesellschaftlichen Aufgaben nehme sie trotz erheblicher gesundheitlicher Belastungen wahr, heißt es in der Mitteilung.