Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am Sonntag haben 36 Jugendliche und Erwachsene nach der Ausbildung inklusive aller Prüfungen ihre Urkunden als Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht in den Stufen Bronze oder Silber erhalten. Für zehn Kinder bis elf Jahre läuft der Kurs noch bis April 2020. Nach dem Ende der Badesaison, ab September, führt die Strausberger Wasserwacht jährlich einen Grundkurs Rettungsschwimmen durch. "In diesem Jahr wurden wir von der Nachfrage überrascht. Mit zehn Kindern, 22 Jugendlichen (ab 12 Jahre) und vier Erwachsenen (der älteste Teilnehmer ist 53 Jahre) aus dem gesamten Landkreis MOL wurde die Durchführung des Kurses eine logistische Herausforderung", sagt Falk Hoffmann, zuständig für die Lehrgangsleitung und -organisation. "Denn neben dem Grundkurs standen zusätzlich Prüfungen unserer Mitglieder auf dem Plan, davon zehn Aufstiegsprüfungen und vier Wiederholungsprüfungen." Dank des engagierten Ausbilderteams der Wasserwacht und der guten Kooperation mit der BundtStift-Schule (Nutzungsmöglichkeit großer Schulungsraum) sowie der Strausberger Bäder GmbH konnten alle Interessierten am Kurs teilnehmen.

Übergeben wurden die Urkunden zum Weihnachtsbrunch an der Wasserrettungsstation.

Der nächste Grundkurs startet am 2. September 2020. Anmeldung ist ab sofort möglich per E-Mail an wasserwacht-srb@drk-mohs.de