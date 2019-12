Ingmar Höfgen

Brandenburg/Potsdam Es ist acht Monate her, dass eine Frau aus Brandenburg/Havel von ihrem Partner mit Messerstichen und -schnitten fast getötet worden wäre. Am Montag nun saß sie erstmals seit der Tat wieder im selben Raum mit Marco F., mit dem Vater ihrer beiden Kinder, mit dem sie 16 Jahre lang zusammen war. Er hat die Tat gestanden, soweit er sich erinnern könne. Aber gerade wenn es darum geht, was am 10. April 2019 im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses passiert ist,streikt bisher seine Erinnerung.

Am dritten Verhandlungstag vor dem Potsdamer Landgericht soll sich nun die 32-jährige Frau erinnern, was in jener Nacht im Brandenburger Pappelweg genau passiert ist. Mehr als dreieinhalb Stunden lang sprach sie über ihre gemeinsame Beziehung, sich wiederholende Problemlagen – und über die Nacht, in der sie fast ihr Leben verloren hätte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-jährigen Marco F. versuchten Mord vor, ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

An jenem 10. April dachte sie zuerst, dass sie träume beim Schlafen, erzählte die Geschädigte am Montag vor Gericht. Jemand schlage ihr auf den Rücken, harte Schläge. F. habe etwas gesagt, was sie nicht verstand, er sei wütend gewesen. Dann habe sie sich umgedreht, er hatte etwas in der Hand, einen Griff – und er habe sich geärgert. Offenbar war die Klinge abgebrochen.

Sie habe sich aufgerichtet, ihr Handy lag am Kopfende – sie habe raufgetippt, aber es nicht mehr geschafft, die Polizei anzurufen. Dann sei F. schon wieder dagewesen – mit dem nächsten Messer. Auch das sei abgebrochen, er habe den Griff nach links gepfeffert. Und die Frau wehrt sich, sonst "hätte ich nicht überlebt".

Sie habe ihn angeschrien, "Marko, hör auf, lass das!", Er sei aufgestanden, sie ging hinterher, sie sieht sich im Türrahmen des Schlafzimmers stehen – und er kam aus dem Bad mit einem Brotmesser. Dann habe er sie in Richtung Schlafzimmer gedrückt - "und ist an meine Arme gegangen." Er habe die linke Hand heruntergedrückt und "wie Brot geschnitten". Ihre 9-jährige Tochter habe versucht, den Vater wegzuziehen. Es gelang ihr nicht. Sie habe ihr gesagt, dass sie die Polizei rufen solle, 110, und ihr gesagt, wo das Telefon steht.

Ihr Martyrium geht zunächst weiter. "Nein, wir gehen zusammen", habe er gesagt – und gewollt, dass sie ihm auch die Pulsadern aufschneide. Er habe es bei sich probiert, aber es habe nicht funktioniert. Als die Hände herabhingen, habe er am Hals weitergemacht – bis er nicht mehr konnte - an ihrem.

"Dann lass mich doch in Ruhe gehen", sagte sie - "ich wollte dann in Ruhe sterben". Und vor allem wollte sie nicht, dass er einen Schnitt am Hals ansetzt und "ich dann weg bin". Dann hörte sie die Polizei, er auch, er ging wieder "auf mich drauf". Die Polizisten riefen ins Haus, sie antwortete"oben links", dann standen zwei Polizisten in der Tür, "Ach Du Scheiße" sagte einer. Dann versorgten sie die beiden Verletzten. "Sie haben mir das Leben gerettet", sagt die Frau.

Sie wirkt gefasst, während sie darüber spricht, greift selten zu den Taschentüchern, die neben ihr liegen. Immer mehr Details fallen ihr ein, als die Richter nachfragen. "Mach doch nicht auf Romeo und Julia", will sie gesagt haben, nachdem er bekannt habe, nicht mehr zu wollen – und "zusammen zu gehen." Und einer der Polizisten sagte nach dem Hereinkommen, er habe in Afghanistan schon ganz andere Sachen gesehen. Je länger ihre Aussage dauert, desto seltener schaut der Angeklagte hin. Die linke Hand stützt den Kopf, die zur Richterbank guckt.

Größeren Raum nimmt auch das Thema Gewalt in der Beziehung ein. Einmal habe er sie gewürgt, weil sie ihn am Telefon nicht verleugnet habe – wohl auch ein Grund für die erste Trennung im Jahr 2013. Einig Monate später aber fanden sie wieder zueinander. Sie machte sich Notizen, weil sie meinte, dass er öfter aggressiv wird, sich auch die Intensität gehäuft hätte. Fünf Jahre später sei es erneut passiert. Damals hätte sie gehen müssen, sagte sie am Montag – er hätte die Grenze wieder überschritten. Aber sie blieb zunächst, auch wegen anderer persönlicher Herausforderungen – aber das "Gedankenkarrussell" sei angelaufen. Stattdessen versuchte sie, dass ihr Partner nicht den Punkt erreicht, an dem er übergriffig zu werden drohte – was immer mal wieder passiert sei, wenn er sich über etwas ärgerte und es von jetzt auf gleich geändert werden sollte. Er habe zwei Seiten und sei "undurchschaubar" gewesen, sagte sie am Montag nach 16 Jahren Beziehung.

Aber die Nachfragen der Richter und Sachverständigen machten auch deutlich, dass es über viele Dinge eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen beiden Partnern gab – über Jahre und ohne, dass sie sich erfolgreich besprechen ließen. Wer mehr im Haushalt macht war ebenso strittig wie die Frage, ob es im Haus sauber genug und wer dafür verantwortlich war. An Backpfeifen, die sie ihm mal gegeben haben soll, konnte sie sich nicht mehr erinnern. Als Folgen der Tat zählt sie durchtrennte Nerven und Sehnen und kein Heiß-Kalt-Empfinden in den verkrüppelten Fingern auf, sie kann ihren Sohn nicht richtig windeln, an der Kasse fällt ihr das Geld herunter. Ob es je wieder normal wird, ist ungewiss.

Auch Marco F. hatte erzählt, dass er einen Traum gehabt hätte in jener Nacht. Darüber hatte er nach der Tat in der Klinik mit zwei Polizisten gesprochen. Sie sagten am Montagvormittag als Zeugen aus. "Ich will nicht mehr leben, für mich ist das Leben doch vorbei", hatten die Beamten damals als eine von F.s ersten Sätzen notiert. F. habe damals geweint, ehe er dann weitererzählte – von einem Traum in jener Nacht, dass ihm seine Partnerin die Kinder wegnehmen wolle, dass er schweißgebadet aufgewacht sei. Dann habe er einen Kurzschluss gehabt. "Ich wollte sie nur noch umbringen"; steht außerdem im Protokoll, das die Beamten damals angefertigt hatten und das F. unterschrieben hat. Er sei runter in die Küche gegangen, habe daran gedacht, das Haus zu verlassen, sei aber dann wieder hochgegangen. Dann der Blackout - alles weitere, was F. damals erzählte, beginnt dann mit "wahrscheinlich". Irgendwann setzt die Erinnerung wieder ein - dass die Polizei gekommen sei, an das Schlafzimmer, an das Bett.

Aber Richter Theodor Horstkötter fragte einen der Beamten nicht nur nach F.s Aussage. Er wollte auch wissen, was er von dem Blackout hält. Der Beamte spricht von einer Schutzreaktion, von einem Schutzmechanismus. ‚Wenn ich mich jetzt öffne, alles sage, wie stehe ich dann da? Wenn ich nichts sage, kommt es nicht nach außen.‘ Der Beamte betonte aber, dass es sich nur um seinen Eindruck handelt. Er verwies "auf subjektive Bezugspunkte, die man selbst im Leben hat".

Dem Eindruck, sie wolle ihm die Kinder wegnehmen, widersprach seine langjährige Partner. Beide wollten getrennt, aber nahe beieinander wohnen, so hatten sie es wenige Tage vorher besprochen – damit es kein "Wochenmodell" für die Kinder gibt. Nach dreieinhalb Stunden, unterbrochen von einer kurzen Pause, hatte sie alle Fragen beantwortet. Matthias Schöneburg, der Anwalt des Angeklagten, hatte am Ende keine einzige gestellt. "Ich kann der Zeugin nur meinen Respekt und meine Hochachtung für diesen schweren Gang zollen", sagte er. Weiter verhandelt wird am 6. Januar.