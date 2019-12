Bietet auch Kaffeetassen mit Ortsmotiven an: Sarah Korallus, die Chefin des L38-Marktes in Hangelsberg. © Foto: Manja Wilde

Anke Beißer, Lisa Mahlke, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zehn Stunden hat der 17-jährige Haris Alic den Minirechner mit LED-Lichtern verkabelt und ein Programm geschrieben. Wer mit dem Smartphone nun am Bürgerbüro in Fürstenwalde steht und sich mit dem dortigen Netzwerk verbindet, kann den Schwibbogen steuern. In warmem Licht wird dann der Dom aus Holz angestrahlt, oder das Rathaus, die Spree-Brücke, der Kaiserhof. Auf dem Handy erscheint ein Text zur jeweiligen Sehenswürdigkeit.

Die Vorlage kommt von Informatik- und Elektrotechniklehrer Ingolf Pötsch. Anders ist es bei einem etwas spezielleren Motiv: Den Schwibbogen, der das ehemalige Internierungslager Ketschendorf zeigt, hat Pötsch mit Schülern der Fresh Media Company entworfen, der Schülerfirma des OSZ Palmnicken. Aktuell steht die Holzdeko im Schaufenster der Internierungslager-Initiativgruppe.

Drei Bestellungen hat Pötsch, der auch Gedenkstättenlehrer ist, dafür erhalten – etwa von Senioren mit Bezug zum Lager. Über 20 Interessierte gibt es bereits für die Fürstenwalde-Schwibbögen (über ingolf@poetsch-online.de). Beide werden aber nicht in Akkordarbeit hergestellt. Pötsch und seine Schüler besuchen dazu die TH Wildau, wo ein Lasercutter mehrere Holzlagen ausschneidet.

Für diesen Teil der Weihnachtsserie "Verschenke die Region" haben MOZ-Redakteure speziell nach Produkten gesucht, die mit einem Schriftzug, Bildern oder einer Skyline einen Bezug zur Region haben. Und davon gibt es einige.

Zum Beispiel die Weihnachtskugeln, die der FSV Union Fürstenwalde erstmals herstellen ließ. Auf mattgrünem Grund prangt das Logo des Vereins. "An unserem Stand auf dem Weihnachtsmarkt sind sie am besten weggegangen", sagt Vereinsmitglied Mitch Rieckmann. Von den 99 Kugeln, mit denen der FSV Union erstmals testen wollte, ob seine Fans auf Weihnachtsdekoration stehen, sind nur noch 20 übrig. "Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut läuft", freut sich Rieckmann. Im nächsten Jahr werde es eine neue Auflage geben – Farbe und Motiv sind noch offen.

Lokalpatriotismus aus Porzellan

Für Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker, die im Grünheider Ortsteil Hangelsberg zu Hause sind, haben Sarah Korallus und ihre Mitarbeiterinnen des L-38-Marktes originelle Weihnachtsgeschenke. "Hangelsberger Mädel" oder "Hangelsbergerin" steht zum Beispiel auf den weißen Thermo-Bechern, die direkt am Verkaufstisch platziert sind. 20 Euro kosten die edel aussehenden Exemplare. "Wir lassen sie in der Kunstschleuse in Woltersdorf herstellen", verrät die Ladeninhaberin. Etwas günstiger sind die Kaffeepötte aus Porzellan. Bilder aus dem Ort sind darauf zu sehen. Sie stammen aus dem Foto-Wettbewerb, den Sarah Korallus und Mandy Zerbe für ihren Hangelsberg-Kalender auslobten. "Wir hatten über 90 Zusendungen", sagt die Chefin.

Auch die Grünheider Tourist-Info hält einige Artikel bereit, die als Andenken an die Heimat verschenkt werden können. Im Angebot sind neben dem grünen Kaffee-Pott mit Gemeinde-Logo, einem Holz-USB-Stick, Magneten und Pins auch belgische Schokoladentäfelchen, die Abbilder aus allen sechs Ortsteilen zieren. Letztere kosten zwar 9,90 Euro, sind aber besonders beliebt und finden durchaus ihren Absatz.