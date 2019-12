MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Der Erhalt des Stahlbauunternehmens Reuther STC GmbH mit seinen 165 Arbeitsplätzen ist gesichert und Geschäftsführer Finn Melgaard erleichtert. "Hinter uns liegen sieben sehr anstrengende und nervenaufreibende Monate", betont er. Dank seiner engagierten Mitarbeiter, dem Sachwalter und der Anwälte sei es gelungen, das Insolvenzverfahren schnell und erfolgreich abzuschließen.

Auslöser der Krise war die Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion im April. Forderungen für bereits erbrachte Leistungen und weitere Aufträge im Umfang von rund sieben Millionen Euro waren nicht mehr zu realisieren. Grundlage dafür, dass das Gericht das Insolvenzverfahren am 12. Dezember aufheben konnte, bildete die Gläubigerabstimmung am 23. Oktober. Alle Gruppen hatten für den Insolvenzplan gestimmt.

Neues in Serienfertigung

Noch in der Insolvenzphase habe Reuther Aufträge von bestehenden und neuen Kunden gewinnen können, heißt es in der Mitteilung weiter. So seien Verträge über die Serienfertigung von Flüssiggasbehältern für den Hausgebrauch geschlossen worden. "Dieses Produkt ist neu für uns und ergänzt unser bestehendes Portfolio", sagt Melgaard. Derzeit habe er einen Auftrag für mehr als 2000 Stück. Auch wenn er mehr hätte annehmen können, wolle er dies derzeit nicht. "Wir brauchen mehrere Standbeine", betont der Geschäftsführer. Zudem suche er neue Mitarbeiter.