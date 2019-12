Dauerbrenner unter dem Weihnachtsbaum: Eine Auswahl an Schokoladen-Pralinen in der Beeskower Ecke © Foto: Michael Heider

Michael Heider

Beeskow (MOZ) Raritäten werden wohl eher selten verschenkt. Mit dem Fontane-Kartenspiel des Rouanet-Gymnasiums, das in einer Auflage von lediglich 1000 Exemplaren zur Verfügung steht, lässt sich das jedoch leicht ändern. Die Spielkarten schmücken Motive, die vom Werk Theodor Fontanes inspiriert sind. Ein Porträt Grete Mindes etwa. Ebenso eine filigran gezeichnete Hand mit überkreuzten Fingern, Symbol für den in der Novelle behandelten Meineid und Betrug. Effie Briest darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Ihr intensiver Blick ziert die Herz Dame.

"Die Schüler waren mega stolz", sagt Uta Ziller mit Blick auf die Fertigstellung. Zusammen mit Siebt- bis Neuntklässlern des Beeskower Gymnasiums zeigte sich die Kunstlehrerin für die Umsetzung verantwortlich. Ein Weg, "der aus harter Arbeit bestand", wie sie sich erinnert. Um in Worte gebannte Emotion angemessen in Porträtzeichnungen übersetzen zu können, wurde sich in für Projektarbeit genutzten Unterrichtseinheiten tief in die Textvorlagen eingearbeitet. Die Zeichnungen wiederum stellten eine technische Herausforderung dar. Doch so fordernd das Vorhaben auch war, die Schüler zogen es durch. Pünktlich zum Fontane-Jahr wurden erste Probedrucke in der Schule ausgestellt. Die ersten Sets verkauften die Gymnasiasten im Rahmen der Langen Nacht anschließend selbst. Bezogen werden können Exemplare für sechs Euro pro Set im Rounat-Gymnasium sowie in der Buchhandlung Zweigart.

Wer etwas über die Geschichte Beeskows in Erfahrung bringen möchte, muss nur die gläserne Vitrine neben der Ausgabe der Stadtbibliothek aufsuchen. Ob Gastronomie oder Handel, Rudersport oder Fußball, Fontane oder Wende, Themen zur Stadthistorie finden sich darin viele. Gebannt sind sie in 28 Ausgaben der Beeskower Heimathefte.

Mittlerweile hätten die Hefte regelrechte Sammler gefunden, meint Bibliothekschefin Ines Pöschke. Diese dürften 2020 Grund zur Freude haben: Für das Jahr sind gleich zwei Ausgaben vorgesehen, verrät die Bibliothekarin. Im Frühjahr erscheint eine Ausgabe zur Geschichte des Männerchorgesangs in Beeskow. Ein weiteres Heft ist anlässlich des 10-Jährigen des Familienbündnisses anvisiert.

Je nach Seitenzahl variieren die Preise pro Heft zwischen 4,50 und zehn Euro. Neben der Bibliothek stehen sie auch in der Stadtinformation im Rathaus zum Verkauf.

"Es ist einfach eine schöne Geschenkidee", meint Denise Röseler. Die Inhaberin des hiesigen Edeka-Marktes spricht von Schokokonfekt mit Beeskower Motiven. Bereits im Sommer bot sie die essbaren Ansichtskarten an. Die erste Lieferung war denn auch prompt verkauft. Aufgrund dieser hohen Nachfrage war klar: "Für Weihnachten auf jeden Fall nochmal." Die süßen Rechtecke aus Vollmilch- und Zartbitterschokolade zeigen Motive stadtbekannter Bauwerke, welche die Filialleiterin selbst aussuchte. Jeweils zwölf kleine Konfektstückchen gibt es für 8,99 Euro im Edeka-Markt in der Fürstenwalder Straße.

Haufenweise Nettigkeiten

Für all jene, die sich selbst noch kleine Nettigkeiten suchen möchten, ist in Beeskow ebenfalls gesorgt. So bietet etwa "Die Ecke" in der Bodelschwinghstraße ein buntes Sortiment an weihnachtlichen Aufmerksamkeiten für Leib und Seele an.

Auch in der Villa Rosengarten finden Kunden zahlreiche kleine Geschenkideen. Darunter etwa hochwertig gefertigte Handseifen mit passenden Schalen aus portugiesischer Keramik.