Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Das Wetter ist nass und kalt an diesem Vormittag – da geht man lieber nicht vor die Tür. Ingo Urban muss dennoch auf die Straße und er geht auch bei solchem Wetter gerne nach Draußen. Nach elf Jahren Arbeitslosigkeit hat der 60-Jährige seit dem Sommer nämlich endlich wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job. In der Gemeinde Brodowin ist er angestellt und kümmert sich unter anderem um die Grünanlagen in dem Ökodorf. Damit gehört Urban zu jenen, die von dem bundesweiten Förderprogramm "Teilhabe am Arbeitsmarkt" profitieren, an dem sich auch das Amt Britz-Chorin-Oderberg beteiligt und zwar nach dem Paragraphen 16i SGB III.

15 Stellen geschaffen

"Wir sind Ende 2018 vom Jobcenter eingeladen und über dieses Programm informiert worden", erzählt Amtsdirektor Jörg Matthes. Danach habe man 15 Stellen im Amt geschaffen, von denen seit dem Sommer acht besetzt worden seien. Die neuen Mitarbeiter werden nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt, erklärt Matthes. Dazu kämen die Vergünstigungen, die jeder andere Mitarbeiter des Amtes auch erhalte.

Was nach trockener Bürokratie klingt, bedeutet für Ingo Urban nach langer Arbeitslosigkeit ein komplett neues Lebensgefühl. "Man trägt den Kopf wieder höher und fühlt sich auch wieder mehr von seiner Umwelt akzeptiert", erzählt er. Natürlich merke man als Hartz-IV-Empfänger, dass über einen geredet wird. Ganz davon abgesehen, dass man sich auch mal wieder etwas leisten könne. Ein Besuch im Kino oder Theater. Dinge, die für andere Leute selbstverständlich sind, waren für ihn und seine Familie jahrelang ein Ding der Unmöglichkeit. Außerdem bekomme das ganze Leben durch eine geregelte Arbeit wieder mehr Struktur.

Bis ins Jahr 2008 habe er beim Wachdienst gearbeitet und machte außerdem Krankentransporte. Nach einem Bandscheibenvorfall war er dann selbst lange Zeit krankgeschrieben, irgendwann verlor er seine Arbeit. Damals dachte er noch, dass er schnell wieder etwas Neues finden wird, doch die Realität sah anders aus. Als er wieder gesund war, habe er sich für viele Jobs beworben. "Mit 50 Jahren war ich aber immer der älteste Bewerber und fiel allein deswegen schon durch den Rost", schildert Urban. Und so gingen die Jahre ins Land, seine Aussichten am Arbeitsmarkt wurden immer schlechter. Der Job bei der Gemeinde Brodowin komme ihm daher beinahe wie eine Erlösung vor. Ob er den aber nun bis zur Rente durchziehen kann, ist noch ungewiss.

Förderung über fünf Jahre

"In den ersten beiden Jahren wird die Stelle zu 100 Prozent vom Jobcenter gefördert", erklärt Jörg Matthes. Anschließend geht die Förderung jährlich um zehn Prozent zurück, die Gemeinden müssen dann also selbst in die Tasche greifen. Insgesamt ist das Programm auf fünf Jahre angelegt, danach müssten die Gemeinden die Löhne komplett selbst bezahlen. Deswegen seien die Verträge mit den Beschäftigten aus dem Förderprogramm erst mal auf zwei Jahre begrenzt. Danach werde man entscheiden, ob sie verlängert werden, so Matthes. Das hänge von der Arbeitsleistung und den finanziellen Möglichkeiten ab. Das Angebot zur Teilnahme an dem Förderprogramm macht auch das Jobcenter Märkisch-Oderland, wie der stellvertretende Geschäftsführer Marco Schulz mitteilt.