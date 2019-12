Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Der Förderverein der Feuerwehr Wriezen hatte am Sonnabend zur Weihnachtsfeier in die Speiseeinrichtung der Allende-Schule geladen. Der Einladung waren nicht nur aktive Mitglieder der Wehr und Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung gefolgt, sondern auch Sponsoren und Unterstützer sowie der Bürgermeister der Stadt Wriezen, Karsten Ilm (CDU).

Der hatte denn auch – neben Dankesworten für die geleistete Arbeit – als vorfristiges Weihnachtsgeschenk, aber anscheinend auch, um die Gerüchteküche nicht weiter brodeln zu lassen, das Ergebnis der Standortanalyse für das neue Feuerwehrgerätehaus im Gepäck. Demnach spricht aus planerischer Sicht alles für einen Neubau am Standort Frankfurter Straße 17. Das Grundstück befinde sich zwar nicht im Eigentum der Stadt, so Ilm, aber in den Verhandlungen sei man auf einem sehr guten Weg. Mit dem geplanten Neubau, mit dem man sich jenseits der 5-Millionen-Euro-Grenze bewege, müsse sich die Stadt nicht verstecken. "Das wird sehr modern und sehr groß und deutlich wahrnehmbar", so das Stadtoberhaupt. Vorausgesetzt, die Fördermittel fließen. Denn das sei finanziell eine Größenordnung, wie es sie in Wriezen noch nie gegeben habe, so Ilm weiter.

108 Einsätze hatte die Feuerwehr Wriezen im zurückliegenden Jahr. Diese Bilanz zog Hannes Möller, Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins und Gastgeber des Abends. Hauptsponsor für den gemütlichen Abend war Horst Schirrmeister, der 500 Euro dafür gespendet hatte. Eine Teilnahme ließ seine Krankheit leider erneut nicht zu, wie die Ortswehrführung bedauerte.

23 Einsätze mehr noch als im vergangenen Jahr, wie Ortswehrführer Robby Menzel ausführte. Dabei sei die Mannschaftsstärke jedoch – trotz einiger Abgänge – gleich geblieben. So wurden denn auch Johannes Schröder und Robert Oertel offiziell als neue Mitglieder willkommen geheißen. Robby Menzel dankte allen Aktiven, den Jugendwarten und den Familien für ihren Einsatz und die Entbehrungen. "Und dass sie ihre Zeit zum Wohle der Bürger Wriezens opfern."