Seelow So richtig kann es sich Margitta Richter noch nicht vorstellen, dass sie bald ganz entspannt ihren Tag beginnen wird und sich keine Sorgen mehr um ihr Geschäft zu machen braucht. "Das Loslassen fällt schon schwer", gesteht die 65-Jährige. Was ihr jeder, der sie kennt, sofort abnimmt.

In wenigen Tagen beendet sie ein mehr als 40-jähiges Berufs-Kapitel, schließt zum letzten Mal ihren Schuhladen in der Frankfurter Straße in Seelow zu. "Es kommt ja nicht überraschend. Seit zwei Jahren arbeite ich darauf hin, hatte über eine Internetplattform das Geschäft ausgeschrieben, weil ich Ende dieses Jahres in Rente gehe. Dennoch ist jetzt, wo es so weit ist, viel Wehmut dabei."

Die einst in Dresden Beheimatete zog mit ihrem Mann nach Schwedt, arbeitete dort in der Schuhfabrik, nähte Kinderschuh-Schäfte. 1979 wurde ihrem Mann eine Stelle in Seelow angeboten. Sie zogen erneut um. Wie der Zufall es wollte: Im HO-Schuhwarengeschäft wurde eine neue Verkaufsstellenleiterin gesucht. "Das war ja eigentlich nicht meine Sache. Aber ich habe mich dann entschieden und dafür einige Qualifizierungen absolviert", erzählt die Seelowerin. Damals waren neun Frauen im Laden beschäftigt. Bei allen Warensorgen habe es immer Spaß gemacht, versichert sie. Auch wenn der Mangel mitunter skurrile Blüten trieb. "Mittwoch gab es Ware. Die Schlange reichte an dem Tag meist bis zur Kaufhalle um die Ecke, obwohl die Kunden gar nicht wussten, was für Schuhe denn geliefert wurden."

Dann kam die Wende und Margitta Richter musste sich entscheiden. Sie wollte weiter mit Kunden arbeiten und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit, kaufte Ausstattung und den gesamten Warenbestand, nicht wissend, ob das Vorhaben gelingt. Sie startete mit der Hälfte der Belegschaft. Doch auch das waren bald zu viel, um rentabel zu arbeiten. Letztlich blieb von der einstigen Truppe nur noch Angelika Kaiser, die bis Sommer diesen Jahres an ihrer Seite war. "Was Besseres als sie hätte ich mir nie wünschen können", betont Margitta Richter. Sie sei immer zuverlässig gewesen, man habe sich blind verstanden. Als klar war, dass die Chefin ihr Geschäft aufgibt, hat sie einen neuen Job gefunden, schaut aber immer noch regelmäßig vorbei.

Bewusst keine Billigware

Gemeinsam mit Angelika Kaiser habe sie eine feste Stammkundschaft aufgebaut, erzählt Margitta Richter. "Wir wollten nie die Billigschiene fahren. Es ging immer um modische, fußgerechte und bequeme Ware, um Beratung, um persönliche Tipps. All das haben die Kunden geschätzt und uns die Treue gehalten." Nur so habe sie bestehen können. Und auch Dank der Hilfe ihres Mannes, der ihr immer den Rücken frei gehalten und die Büroarbeit erledigt habe.

Lange Zeit fürchtete die Geschäftsfrau, dass der Schuhladen wohl schließen wird, weil sich kein Nachfolger fand. Dann kam im Sommer die Lösung. Ines Zschoch erfuhr von dem bald vakantem Geschäft und sprach vor. Die 46-Jährige sprüht vor Power und Ideen. 23 Jahre Selbstständigkeit hätten sie geprägt, erzählt sie. Viele Seelower und Besucher der Stadt kennen sie noch aus der Zeit, als sie ihren Imbiss gegenüber des Polizeireviers hatte. Sie habe dann aber einfach noch mal etwas Neues starten wollen, sagt sie. Und gesteht, dass sie bitteres Lehrgeld zahlen musste. Ihre Salat-Bar in der Mittelstraße lief nicht. "Aber aufgeben gibt es bei mir nicht", sagt sie resolut. Sie habe sich erst einmal eine Anstellung gesucht, aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wieder als Selbstständige das Zepter in die Hand zu nehmen.

Ines Zschosch sprüht vor Power

Nun also will sie es mit Schuhen versuchen, freut sich sehr darauf. "Man kann alles dazu lernen, wenn man es will", steht für sie fest. Und sie will. Sie habe schon immer gern mit Kunden gearbeitet, brauche den ständigen Draht. Sie sei dankbar für die viele Ratschläge und Hinweise von Margitta Richter. Mit ihr hat sie auch schon gemeinsam auf der Messe die Frühjahrs- und Sommer-Kollektion eingekauft. Und im Februar werden beide auch die Herbst- und Wintermesse besuchen, um Ware zu ordern. Sie will an dem mittleren Preissegment und Produktionspartnern festhalten, aber auch Neues testen, verspricht sie. Das Geschäft behält auch den Namen "Schuh-Richter", "denn sie hat alles aufgebaut und den Laden zu einer guten Adresse gemacht", begründet Ines Zschoch diese Entscheidung. Sie will auch wie ihre Vorgängerin mit den Nachbargeschäften eng zusammen arbeiten, ist für Ideen offen.

An diesem Freitag wird Margitta Richter zum letzten Mal in ihrem Laden Kunden empfangen. Dann kommen Inventur und Übergabe. Ines Zschoch will am 20. Januar nach Renovierung und einigen Umgestaltungen dann wieder öffnen. Auch den Reparatur-Service wird es übrigens weiter bei "Schuh-Richter" geben.