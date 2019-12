Christopher Kranich

Frankfurt Michael Schuster war mit dem Ergebnis im letzten (Heim-)Spiel des zu Ende gehenden Jahres zufrieden, mit der Spielweise in einzelnen Passagen allerdings nicht. "In der ersten Halbzeit sind uns zwischen der 15. und 25. Minute zu viele Fehler ohne Bedrängnis unterlaufen. Da waren wir überhaupt nicht auf der Höhe", analysierte der Trainer des HSC 2000 Frankfurt. "Die Mannschaft hat sich aber selbst aus dieser Situation befreit und danach bessere Lösungen gefunden. Dies erwarte ich jedoch über 60 Minuten, dann kann so ein Sieg auch noch höher ausfallen – wenngleich die Oranienburgerinnen in dieser Saison schon gute Auswärtsspiele gezeigt haben und man erstmal so klar gewinnen muss."

Dank des letztlich souveränen 27:18 (13:9) distanzierten die Oderstädterinnen den bisherigen Tabellennachbarn und schafften als Siebter den Sprung zurück ins Mittelfeld der Brandenburgliga. Nach der von Schuster erwähnten Schwächephase war es ein Steigerungslauf der Gastgeberinnen, die mit einem 7:0 unmittelbar vor und nach der Pause in Führung gingen – und diese problemlos über die Zeit brachten.

Die Partie hatte torarm begonnen: Nach fünf Minuten stand es gerade mal 1:1. Beiden Teams fehlte in der Anfangsphase der Zug zum Tor und die gegnerische Abwehr hatte kaum Mühe, die Angriffsversuche zu unterbinden. Dann aber wachten die HSC-Frauen auf und übernahmen das Kommando (5:2/10., 7:4/14.), ehe Gästetrainer Michael Stelse die grüne Karte für eine Auszeit auf den Tisch des Kampfgerichts legte. Die Oranienburgerinnen spielten danach konzentrierter, während sich die einheimischen Damen einen technischen Fehler nach dem anderen leisteten.

Die Quittung erhielten sie beim Blick auf die Anzeigetafel nach gut 20 Minuten, als sie 8:9 zurücklagen. Nun wiederum hatte Schuster genug gesehen und forderte bei seiner einminütigen Ansprache mehr Konzentration und Tiefe im Spiel. Mit Erfolg: Zur Pause lag seine Mannschaft wieder mit vier Toren vorn, weil sie keinen Gegentreffer des OHC mehr zuließ.

Beatrice Zacharias ragt heraus

Auch nach dem Wechsel setzten die neongelben Gastgeberinnen die ersten Akzente, zogen auf 15:9 davon (33.). Und dann war es die kaum noch zu haltendeBeatrice Zacharias, die sich den Ball schnappte und allein im zweiten Abschnitt sechs Tore erzielte. Spätestens beim 22:13 war die Partie war entschieden (47.). Zwar konnten die Oberhavelländerinnen noch einmal auf 18:23 verkürzen. Als jedoch Teresea Egemann nach 50 Minuten ihrDebüt im HSC-Dress feierte und es dem Trainer prompt mit zwei Treffern dankte, warfen die Frankfurterinnen den letztlich klaren Sieg heraus.

Bevor mit der Auswärtspartie bei Germania Massen am 11. Januar die Meisterschafts-Hinrunde beendet wird, geht es für den HSC, der sich erstmals in der Vereinsgeschichte für das Final Four des Landespokals qualifizieren konnte, eine Woche zuvor im Halbfinale gegen Oberligist Grün-Weiß Werder.

HSC 2000: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias (8), Annekathrin Lodtka (5), Elisa Winkowski (3), Nicol Leuschner (3/3), Julia Kupper (2), Teresa Egemann (2), Nora Tübbicke (2), Jasmin Henschel (2), Nadine Wegener, Lisa Berger, Kathleen Rußmann

Schiedsrichter: Glen Fibrantz/Tobias Schrell (Buckow) – Siebenmeter: HSC 5/3, Oranien-burger HC 2/2 – Zeitstrafen: HSC keine, OHC 3 – Zuschauer: 60