Klaus Kleinmann

Bernau (freier Autor) Der Architekt Hannes Meyer (1889-1954) war leitender Architekt der Bernauer Gewerkschaftsschule und lieferte damit ein beredtes Zeugnis seiner architektonischen Grundeinstellung. Der Komplex in Bernau-Waldfrieden passt sich den Gegebenheiten der Landschaft an, seine Teilbereiche folgen einer genauen Analyse der Bedürfnisse ihrer Nutzer – und trotzdem besticht das Ensemble durch ästhetische Eleganz. Meyer war also bestens geeignet, um als Gallionsfigur des Bauhauses in die Architekturgeschichte einzugehen – er ist es aber nicht.

Thomas Flierl und Philip Oswalt haben anhand einer Fülle von bisher unzugänglichen Originaldokumenten neue Fakten zu Leben und Werk von Hannes Meyer erarbeitet und als Buch veröffentlicht. Ein kleines, aber hochinteressiertes Publikum lauschte dem Vortrag von Thomas Flierl in der Galerie Bernau, zu dem auch der Bernauer Bauhaus-Verein und die Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen hatte.

Meyer verkörperte als Architekt die Maxime des Bauhauses in besonderer Klarheit und war ein rational denkender Mensch: Der rechte Winkel und die gerade Linie als Basis des Formeninventars. Der Architekt – kein Künstler, sondern ein "Spezialist der Organisation". Leitlinien der Baukunst: Die Formeln "Funktion x Ökonomie" und "Volksbedarf statt Luxusbedarf". Letzteres entsprach seiner Weltanschauung, die sozialistischen Idealen verpflichtet war.

Meyer erwies sich als streitbarer Charakter. Seinen Kollegen Hans Wittwer feuerte er lange vor Fertigstellung des Bernauer Gewerkschaftsbaus. Nachdem er selber 1930 aus politischen Gründen als Direktor des Bauhauses entlassen worden war, siedelte er nach Moskau um. Das Formeninventar, dem er sich verpflichtet fühlte, fiel dort aber unter den negativ besetzten Begriff des "Formalismus". Meyer legte sich mit den stalinistischen Autoritäten an und musste daher 1936 in die Schweiz zurückkehren. Dort war er wegen seiner Ideologie nicht willkommen und ging nach Mexiko, geriet in kontroverse Diskussionen mit anderen kommunistischen Emigranten und wurde wegen einer angeblichen Beteiligung an der Ermordung Trotzkis diffamiert.

Werk und Charakter

Die Wiederaufnahme seiner Architektenkarriere in der DDR wurde ihm von Ulbricht persönlich wegen "Formalismus" verweigert, im Westen mochte man ihn aus politischen Gründen nicht. Die letzten Lebensjahre verbrachte er verarmt in der Schweiz.

Werk und Charakter passen nicht immer zusammen, sagte Thomas Flierl. Meyers verworrene Vita steht ­in krassem Gegensatz zu seiner klaren architektonischen Formensprache. Offenbar hatte er in bester Absicht auf die falschen Machtstrukturen gesetzt, war zwischen deren Mühlsteine geraten und hatte sich selber ins Aus manövriert. Von den Mächtigen wurde ihm zum Teil übel mitgespielt, aber Meyer war auch "ungeschickt" in der Wahl seiner Kontrahenten, sonst wären noch mehr wegweisende Bauten dieses herausragenden Architekten zu bewundern.

Das Buch:Thomas Flierl, Philipp Oswalt (Hrsg.) – Hannes Meyer und das Bauhaus. Im Streit der Deutungen. Spector Books Leipzig ISBN 978-3-959-05150-7