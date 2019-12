Kerstin Unger

Greiffenberg (MOZ) Seit vielen Jahren laden Mitglieder der Kirchengemeinde Greiffenberg zum Lebendigen Adventskalender ein. Bis zum Fest werden mehrere Türen geöffnet, hinter denen sich Überraschungen verbergen. Und da man nie vorher weiß, wie viele Gäste kommen, ist es auch immer spannend für die Gastgeber selbst.

Einen himmlischen Abend bescherte Ruth Türnagel mit Unterstützung ihres Mannes Uwe kürzlich Gästen im Gemeindehaus. An der hübsch dekorierten und mit Gebäck bestückten Tafel mussten die Besucher ganz schön zusammenrücken. Texte aus Büchern, Lieder und persönliche Gedanken rankten sich um Engel. In der Bibel sind Engel Boten Gottes. Sie verkündeten den Hirten die Geburt des Heilands. Gesehen hat sie noch niemand, aber manch einer hat schon einmal seinem Schutzengel gedankt. Und Engelsgeduld erzeugt Achtung und Respekt. Es war eine unterhaltsame Stunde mit Soljanka und Brot zur Stärkung sowie heißem Punsch. Nach dem gemeinsamen Lied "O du fröhliche" ging es wieder heimwärts, mit einem kleinen Engel am Band als Erinnerungsgeschenk.