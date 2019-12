Daniel Wieland

Schwedt Nach der zuletzt deutlichen 22:35-Pleite in Bernau, wo die Landesliga-Männer des HC Angermünde über die gesamte Spieldauer den notwendigen Biss vermissen ließen, waren sie nun auf Wiedergutmachung aus. Gegner in der gut besuchten Dreiklang-Sporthalle in Schwedt war die Mannschaft des HC Pritzwalk.

Zu Beginn der Partie zeigten die HCA-Akteure sofort, dass sie aus der Pleite der Vorwoche gelernt haben. Einstellung und Körpersprache stimmten, sodass man bereits nach zwei Minuten mit 3:0 in Führung ging. Über eine aggressive 5:1-Deckung kommend, gelang es dem HCA immer wieder, den Spielaufbau der Gäste entscheidend zu stören. So konnte man gerade in der ersten Viertelstunde zahlreiche Ballgewinne forcieren, die vor allem über den Gegenstoß zu einfachen Toren führten. Aber auch im Positionsangriff lief es im Vergleich zur Vorwoche deutlich besser. Über schnelle Passstafetten gelang es den Hausherren, sich immer wieder in gute Abschlusspositionen zu bringen. Vor allem von den Außenpositionen kam man in dieser Phase vermehrt zu einfachen Toren. Über die Stationen 10:3, 12:4 und 19:9 gelang es den Angermündern, den Vorsprung von Minute zu Minute weiter auszubauen. Adrian Riedel (9 Tore) stellte dann wenige Sekunden vor Ende des ersten Durchganges den 23:10-Pausenstand her.

Nachlässigkeiten in 2. Halbzeit

In der Halbzeitpause mahnte Trainer Ringo Pohling seine Mannen, keineswegs nachzulassen und konzentriert weiter zu spielen. Ein Vorhaben, dass nur bedingt gelang. Denn nach der Pause waren es die Gäste, die mit einem 3:0-Lauf auf 13:23 verkürzten. Allein HCA-Torhüter Tobias Scheer war es in dieser Phase zu verdanken, dass der Vorsprung nicht weiter schmolz.

Es dauerte einige Minuten, ehe der Angermünder Angriff wieder zurück in die Spur fand. Angefeuert von den zahlreichen Fans, spielten sie sich nun förmlich in einen Rausch. Vor allem in den Eins-gegen-Eins-Duellen hatten die Pritzwalker so ihre Probleme, was die Uckermärker nun konsequent ausnutzten. Innerhalb weniger Minuten konnten sie sich von 28:17, vorentscheidend auf 35:19 absetzen.

Die Gäste ergaben sich nun völlig ihrem Schicksal, sodass der HCA in den verbleibenden zehn Minuten ein leichtes Spiel hatte. Mit einem überzeugenden 43:22-Sieg verabschieden sich die Angermünder in die Winterpause und feiern somit einen am Ende doch noch versöhnlichen Jahresabschluss. Am 11. Januar geht es beim SV Perleberg weiter.