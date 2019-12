Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Andrej Kilx läuft durch die Erlengrund-Halle, begrüßt diesen und jenen und kümmert sich um dies und das. Das Spiel wird gleich losgehen, doch er hat wie immer eine Menge zu tun. Er hilft bei der Organisation des Spieltages. Kurz vor Beginn des Handballspiels der Männer in der Oberliga Ostsee-Spree zwischen dem MTV Altlandsberg und dem BFC Preußen hat er an diesem Abend jedoch einen großen Auftritt – "in seiner Erlengrund-Halle, bei seinem Verein", wie er gern auch selber sagt. Andrej Kilx bekommt die Goldene Ehrennadel des MTV und alle sind sich sicher: Gerade er hat diese Ehre längst verdient.

Vereins-Chef André Witkowski sagt in seiner kleinen Laudatio: "Bereits im Jahr 1996 fasste der Vorstand des MTV den Beschluss, Andrej Kilx für seine Verdienste um den Verein die Ehrennadel in Gold zu verleihen. Leider war er auf der Weihnachtsfeier selbigen Jahres nicht zugegen, als wir die Ehrung vornehmen wollten. In den Folgejahren fanden wir keine würdige Veranstaltung, ihm die höchste Ehrennadel des Vereins zu übergeben." Ein wenig überrascht war Kilx dann doch, als er aufgerufen wurde, vor der Fan-Kulisse seine Auszeichnung in Empfang zu nehmen.

Der 58-Jährige arbeitet bei einer großen Versicherung als Schadensregulierer. Längst gilt er als eine Institution im Verein und kaum einer hat sich so verdient um den Handball in Altlandsberg gemacht. Angefangen hatte der ehemalige Berliner schon in der Schule. "Seit der sechsten Klasse spiele ich mit Leidenschaft Handball. Nein, nicht am Kreis, denn das war mir immer zu hart." Er spielte auf der linken Außenbahn oder als Aufbauspieler. "Handball ist generell ein harter und sehr körperbetonter Sport, aber, und das entscheidet uns in vielen Situationen von anderen Mannschaftssportarten, nach einer Attacke gibt man sich die Hand und weiter geht es. Was mich am Handball schon immer begeistert, es ist ein sehr intensiver Sport. Laufen, Springen, Fangen, Rückwärtslaufen – als Spieler ist man ständig in Bewegung." Das hat er auch seinen Jungs Tibor und Janis, die ebenfalls Handball spielen, mit auf den Weg gegeben.

Spieler im Männerteam

Kilx selbst war Spieler der 1. Männermannschaft, die 1996 als Meister in die Verbandsliga aufgestiegen ist, und war als jahrelanges Leitungsmitglied maßgeblich an der Erfolgsgeschichte des Männerhandballs beim MTV beteiligt. "Ich selbst habe ihn 1984 als Spieler in der Auswahl der Humboldt-Uni Berlin kennen gelernt. Tatsächlich kenne ich ihn jetzt schon 35 Jahre", sagt Witkowski.

Mit der politischen Wende zerfiel 1989 die Handball-Uni-Auswahl. Witkowski konnte Kilx nach Altlandsberg locken und ihn als Spieler für das Männerteam des MTV gewinnen. Der MTV-Virus infizierte ihn schnell. "Der MTV ist ein besonderer Verein", bestätigt Kilx nach seiner über 20-jährigen Mitgliedschaft. "Der Verein ist für ihn zum schönsten Hobby geworden. Kinder, Jugendliche und ehemalige Spieler bilden eine Handball-Famile getreu dem Vereins-Motto "Mit Tradition in die Zukunft".

In der Saison 2000/2001 übernahm Kilx erstmals Verantwortung im Trainerbereich und zeichnete für die 2. Männermannschaft in der Landesliga verantwortlich. Eine Saison später begann seine Trainerlaufbahn im Jugendbereich des MTV, in der damaligen D-Jugend männlich. Seitdem ist er ununterbrochen im männlichen Nachwuchsbereich aktiv und betreut heute die D2-Junioren.

Im Nachwuchstraining aktiv

Er ist der aktuell dienstälteste Nachwuchstrainer des MTV. Unzählige Handballjungen lernten bei ihm das Einmaleins des Handballs. Immer wieder stellte er sich als Übungsleiter der Herausforderung, neue Mannschaften aufzubauen, unabhängig von Erfolgsperspektiven oder vorhandenen Talenten. Neben seiner Übungsleitertätigkeit engagierte er sich ab der Saison 2006/2007 auch in der Abteilungsleitung, in der er u. a. als Jugendwart und stellvertretender Abteilungsleiter verantwortlich war. "Die Kinder und Jugendlichen des Vereins waren stets eine Herzensangelegenheit für ihn. So war ist auch kein Zufall, dass er über Jahre mit in der Organisation und Durchführung des Altlandsberger Handballspielfestes der Minis involviert ist", sagte Witkowski und drückte einen Dank aller Mitglieder des MTV aus.

Wenn man mit ihm spricht, betont er, dass alles ohne seine Frau Birgit, selbst im Verein aktiv, nicht möglich sei. Beide sind längst Altlandsberger und werden dem Verein auch weiterhin die Treue halten.