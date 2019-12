Edgar Nemschok

Rehfelde (MOZ) Diese Meisterschaft ist inoffiziell und viel kaufen kann sich die SG Grün-Weiß Rehfelde dafür auch nicht. Doch die Mannschaft von Trainer Helmut Fritz ist nach dem 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost Tabellenerster und damit Herbstmeister.

"Ja, natürlich hat das Ergebnis im Parallelspiel zwischen dem MSV Zossen und dem FSV Luckenwalde II (0:2) den Ausschlag gegeben. Doch geschenkt ist der erste Tabellenplatz für uns nun auch nicht", sagte ein sehr zufriedener Helmut Fritz, der jetzt mit seiner Mannschaft in die Winterpause gehen kann.

Souverän gewonnen

Seine Grün-Weißen mussten beim Namensvetter Grün-Weiß Union Bestensee antreten und meisterten die Aufgabe souverän. Sie gewannen mit 3:1 und das Ziel Meisterschaft in der Landesklasse wird im Verein jetzt noch konkreter diskutiert. "Wir wissen schon, dass spielerisch nicht immer alles klappte. Doch meine Mannschaft kann das mit Willen und Kampf gut ausgleichen. So war es auch in Bestensee", berichtete Helmut Fritz. Nach zwei richtig guten Möglichkeiten durch Robert Krebs und Tobias Kunkel kam der Gastgeber besser in die Partie. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter gleich zweimal auf den Elfmeterpunkt zeigen. Beide Elfer für Rehfelde waren berechtigt und in beiden Fällen verwandelte Max Herrmann sicher.

Fechtner schießt das 3:0

Nach dem 3:0 durch Steffen Fechtner, vorausgegangen war ein schöner Konter der Rehfelder, schien die Partie entschieden zu sein. Doch es gab noch einmal Elfmeter, den Eric Bohlemann verursachte. Er wusste sofort, dass er nach einer Attacke an seinem Gegenspieler auf der Grundlinie Schuld hatte und entschuldigte sich bei seinen Mannschaftskollegen sofort. Gordon Schust verwandelte ebenso sicher und es kam noch einmal ein wenig Spannung auf. Das Spiel wurde hitziger und nahm Fahrt auf. Zehn Minuten vor Schluss der Partie machte dann aber der Zwischenstand in Zossen auch bei den Spielern die Runde. Angeführt von Daniel Anton und Maximilian Terzenbach, die beide eine großartige Partie spielten, brachte Rehfelde die Partie souverän über die Zeit.

Bei den Grün-Weißen wird das Training am 10. Januar wieder beginnen. In diesem Winter wird die Mannschaft an keinen Hallenturnieren teilnehmen.