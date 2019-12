Volker Rudolph

Bruchmühle Dank des zweiten Auswärtssieges überwintern die Rand-Frankfurter mit 18 Punkten als 13. der engen Tabelle, jetzt aber mit neun Zählern Vorsprung auf die Gefahrenplätze und nur fünf Rückstand auf Rang 5.

Da die Personaldecke immer noch sehr angespannt ist, standen vier Ü-35-Pokalhelden im Aufgebot. Das Trainerduo Denny Danowski und Matthias Wiegand hatte einen Alt-Jung-Mix angerichtet, der den Matchplan konsequent umsetzte. Bei kräftigem Dauerregen und auf schwerem Geläuf war Blau-Weiss gieriger und wollte unbedingt den Dreier. Die leicht umformierte Defensive stand hervorragend. Zwar auch kam die SG Bruchmühle zu einigen Abschlüssen, doch ging von den Gästen einfach die größere Präsenz aus.

Kurz vor der Pause gelang Jan Mutschler nach Zuspiel von Ceyhan Güleryüz das so wichtige Führungstor (42.). Per Direktabnahme platzierte er den Ball ins rechte obere Eck. Die Entscheidung fiel dann recht früh nach dem Seitenwechsel: Youngster Eric Rose schlenzte den Ball am überraschten Keeper Jeremy Pascal Großmann überlegt ins Netz (56.) – der erste Treffer des 18-jährigen Defensivspezialisten in der Landesklasse.

Danach wurden noch einige Kontermöglcihkeiten vergeben, aber auch so war der Jubel nach dem Abpfiff groß. "Jetzt können wir in der Winterpause durchatmen und unseren Krankenstand hoffentlich reduzieren", war Danowski erleichtert.