Dirk Schaal

Britz (MOZ) "Das war ein Spiel mit Höhen und noch mehr Tiefen – ein Spielgelbild der ganzen Saison bisher", sagte der Britzer Trainer Enrico Jürgens zum Hinrundenabschluss gegen den Tabellenletzten der Landesklasse Nord aus Grünow.

Schon vor Beginn gab es eine Hiobsbotschaft bei der Fortuna. Nach der schweren Verletzung von Stammkeeper Adrian Peters musste auch Torhüter Nick Verbeek am Freitag krankheitsbedingt absagen. "Wir waren froh, dass Nico Saghy einspringen konnte, aber er hatte ja schon ewig keine Spielpraxis mehr", sagte Jürgens. Trotzdem rettete er die Britzer nach einigen Sekunden vor dem Rückstand. Nach sieben Minuten war es dann aber soweit, David Hintz besorgte die Führung für die Gäste. Gleich nach Wiederanstoß glich Patrick Kirsten aus (8.).

Traumtor zum 1:1

"Ein 25-Meter-Freistoß und von der Unterlatte springt der Ball ins Tor", beschrieb der Britzer Trainer den Treffer. Was folgte war ein Sturmlauf der Fortuna. "Wir haben Grünow regelrecht an die Wand gespielt. Der Ball kannte fast nur eine Richtung und gefühlt war jeder Angriff ein Tor", beschrieb Jürgens die Zeit bis zur 30. Spielminute. Maximilian Roch erzielte die Führung für die Gastgeber (17. ). Felix Kasch (22.) und Christian Tobien (24.) legten bis zum sicheren Drei-Tore-Vorsprung nach. In solcher Situation wird schon gern mal von einer Vorentscheidung gesprochen, aber davon war man in dieser Partie ganz weit entfernt. "Auf einmal schlichen sich Fehler ein, die Ballsicherheit war weg und die Verunsicherung nahm sichtbar zu", beschrieb der Fortuna-Trainer die folgende Zeit, in der Grünow sogar den Anschlusstreffer erzielen konnte. Nach dem Wechsel hatte Robert Samuel nach schöner Einzelleistung das 5:3 auf dem Fuß, doch fast im Gegenzug traf Matthias Manteufel zum 4:4 (62.). "Am Ende können wir über diesen Punkt sogar froh sein", bilanzierte Jürgens.