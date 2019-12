Jörg Hanisch

Neuzelle Ausflüge in den tiefen Wald gehören im Advent zum festen Ritual in vielen Familien. Vor allem, wenn es um den Weihnachtsbaum geht, ist der Familienrat gefragt. Den Baum selbst auszusuchen und zu schlagen, ist da ein besonderes Ereignis. Und das bot die Stiftung Stift Neuzelle am Wochenende wieder im Forst zwischen Treppeln und Kummro an.

Das waren Stunden ganz in Familie auf der 0,6 Hektar großen Fläche – mitunter nicht ganz harmonisch, wenn es um die Schönheitsideale der Bäume ging, aber dafür mit vielen Gesprächen. Ihm waren die Äste unten rum zu wenig, ihr behagte die Spitze nicht und den Kindern schien die Größe nicht die passende zu sein. So war langes Suchen nach dem idealen Bäumchen vorprogrammiert, aber das klappte dann doch ganz gut und die kulinarische Versorgung mit Wildprodukten und Punsch sorgte dafür, dass die gute Laune erhalten blieb.

Obwohl es offiziell erst gegen 10.Uhr losging, hatten Ines und Torsten Seelisch aus Schönfließ den ersten Baum des Tages schon eine Stunde eher geschlagen und trugen ihn zum Parkplatz. "Das ist doch ganz klar, solche Bäume, wie hier, frisch, selbst ausgesucht und ebenmäßig gewachsen, bekomme ich auf den großen Märkten nicht. Sie sind frischer und halten länger. Hier erfüllen wir uns erste Weihnachtswünsche", fasste Sven Bertag aus Eisenhüttenstadt die Meinung der meisten Besucher an diesem Tag zusammen. Jedenfalls hatte Söhnchen Til ganz eifrig mitgeholfen beim Suchen und der Opa ebenso. "Wir bieten vor allem Blaufichten und Nordmanntannen an, aber vereinzelt werden auch Kiefern verlangt", erzählte Revierförster Kevin Lücke, einer der Waldfachleute der Stiftung Stift Neuelle und fügte hinzu: "Im vergangenen Jahr haben wir rund 380.Bäume verkauft. So wie der Andrang jetzt aussieht, werden es in diesem Jahr vielleicht ein paar mehr sein."

Heute gibt es auch Bäume

Die nächsten Fragenden kamen sogleich, wollten eine Säge ausleihen und doch selber schlagen. Werkzeug war reichlich vorhanden. Das eingenommene Geld kommt übrigens wieder der Waldwirtschaft der Stiftung zu Gute. Die Stiftung Stift Neuzelle verkauft heute noch einmal Weihnachtsbäume. "Es sind noch reichlich, frisch geschlagene Nordmanntannen von 1,50 bis 2,50 Meter Höhe, zu einem günstigen Preis vorhanden", hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Weihnachtsbaumverkauf Neuzelle: heute, 12 bis 18 Uhr, Klostervorwerk der Stiftung, An der Kanzlei 2, Neuzelle