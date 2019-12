Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Der Antrag, einen Verkehrsausschuss im Barnim zu installieren, wurde vom Kreistag in den Ausschuss für Territorialplanung verschoben. Dort setzte sich die Diskussion nun heftig fort. Klaus Hilpert meldete sich zu Wort, ein in Sachen Bahn- und Busfragen besonders engagierter Ahrensfelder. Er kämpft seit Jahren um bessere Anbindungen und Ungereimtheiten im Wabensystem des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB).

Diesmal wandte er sich mit einem Schreiben zu aus seiner Sicht fehlerhaften Anbindungen an den Aufsichtsrat des VBB, erhielt aber keine zufriedenstellende Antwort. "Die Transparenz beim VBB ist mangelhaft. Die Mitsprache der Gemeinden, zum Beispiel beim Fahrplan-Entwurf, ist nicht gegeben. Auch die Barnimer Busgesellschaft mbH übernimmt fehlerhafte Daten", berichtete Hilpert im Ausschuss in Eberswalde.

Mit dem Zollstock gemessen

So habe es Jahre gedauert, um die Verbindung Ahrensfelde-Blumberg-Seefeld-Werneuchen von angeblich vier auf die richtigen drei Waben zu korrigieren. Das schlägt sich auf Fahrpreise für Kunden direkt nieder. Sogar mit dem Zollstock habe er schon die Abstände ausgemessen, zum Beispiel in Krummensee. "Der Aufsichtsrat des VBB sollte diesen kontrollieren und dort mehr Qualität einfordern", machte er seine Forderungen im Kreis auf. Kritisch sei zum Beispiel der Ausfall beim RB24 nach Eberswalde zu bewerten. Da lasse man Busse fahren, die von Bernau bis Eberswalde fast 50 Minuten bräuchten, anstatt die Regionalbahn wenigstens zwischen Bernau und der Kreisstadt rollen zu lassen. Eine Arbeitsgruppe Nahverkehr würde er unbedingt befürworten, so Klaus Hilpert.

Auch andere Mitglieder berichteten von ihren täglichen, oftmals leidvollen Pendlererfahrungen. So fehle seit Jahren die Abrechnung des VBB an den Kreis Barnim, ergänzte Ralf Christoffers (Linke). Sven Weller (BVB/Freie Wähler) kritisierte, dass der RB24 nicht fährt. Mit dem RE3 seien die Gemeinden an der Zugstrecke wie Biesenthal oder Melchow nicht angebunden. Karen Oehler (Bündnis 90/Grüne) sprach die überfüllten Züge des RE3 an und von "untragbaren Zuständen".

Amtsleiter Wilhelm Benfer, der dem Amt für nachhaltige Entwicklung vorsteht, relativierte einige der Aussagen. Im Nahverkehrsbeirat seien die Gemeinden einbezogen. "Tendenziell wird dieses Angebot auch stärker genutzt", sagte der Bernauer. Das sei ein freiwilliges Gremium, "weil wir an den Meinungen der Gemeinden interessiert sind". Die flexible Siedlungspolitik führe zwangsläufig zu Problemen. Zunächst wolle sich der Ausschuss im Januar damit beschäftigen, ob eine Arbeitsgruppe oder ein eigener Verkehrsausschuss zu gründen sind.

Tarife und Waben

Mit den Tarifsteigerungen des VBB ab Januar, den ersten seit zwei Jahren, so Benfer, sei es auch möglich gewesen, in die Wabenstruktur einzugreifen. Eine Änderung koste viel Geld und sei nicht so einfach zu realisieren, wie sich das mancher wünsche. Der VBB äußerte sich auf MOZ-Anfragen nicht. Mit den Schulleitern würden in jedem Frühjahr in Regionalkonferenzen alle Busverbindungen besprochen. Viele Schulkonferenzen würden darauf aber nicht achten, sondern den Unterrichtsbeginn frei festlegen. "Wenn Vorschläge kommen, werden diese auch überprüft", so Benfer mit Blick auf die Busgesellschaft.