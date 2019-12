Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer Gerd Rademacher, den stellvertretenden Schichtführer bei der Feuerwehr in Eisenhüttenstadt, fragt, was er sich von der neuen Zentralen Feuerwache erwartet, der erhält eine kurze Antwort. "Alles!" Und danach beginnt Gerd Rademacher, eine lange Liste von Verbesserungen aufzuzählen: Das fängt bei der technischen Ausstattung an und hört bei der Unterbringung der hauptamtlichen Kräfte noch lange nicht auf.

36 Ausschreibungslose

Da wird schnell klar, warum die Feuerwehrleute seit vielen Jahren dafür kämpfen, dass sich die Bedingungen an den zwei Standorten Am Kanal und in Fürstenberg verbessern. Und es wird deutlich, warum das Projekt der Zentralen Feuerwache, für das rund sechs Millionen Euro investiert werden, so heiß ersehnt wird. Am Montag nun konnte endlich der erste Spatenstich gesetzt werden – unter großer Beteiligung derer, die die Wache später nutzen werden: Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und hauptamtlicher Kräfte.

Noch braucht man viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie der Neubau auf dem Areal an der Oderlandstraße/Ecke Beeskower Straße aussehen wird. Auf der städtischen Fläche waren Ende 2018 die Gebäude abgerissen worden. Nun wird das Gelände planiert und dann die Bodenplatte gegossen. Parallel laufen die Ausschreibungen für den Rohbau. Rund eineinviertel Jahr Bauzeit sind veranschlagt, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Allerdings schränkt er ein: Der Baufortschritt hängt zum einen von der Witterung ab, zum anderen aber auch von den Ausschreibungsergebnissen für die Bauleistungen.

Und da könnte es leicht zu einer Verzögerung kommen. Insgesamt 36.Ausschreibungslose wurden gebildet, so Reichl. Dass nicht ein Unternehmen mit dem Komplettbau beauftragt wird, hängt zum einen damit zusammen, dass die Verwaltung möglichst vielen regionalen und kleineren Unternehmen und Firmen die Chance bieten will, einen Auftrag zu ergattern. Andererseits, so Thomas Scholz, Bereichsleiter Hoch- und Tiefbau in der Stadtverwaltung, sei es durchaus üblich, dass bei Hochbauprojekten viele Ausschreibungen anfallen. Zumal für eine Feuerwache auch Spezialaufträge erforderlich sind. Michael Reichl nennt als Beispiele die Spezial-Tore und die Absauganlage für Abgase in der Halle.

Der Entwurf für den Neubau stammt von dem Ingenieurbüro Bärmann und Partner, das schon viele Wachen, unter anderem auch die in Guben, projektiert hat. Was in Eisenhüttenstadt entsteht, ist allerdings kein Bau von der Stange, sondern individuell konzipiert. "Es galt, eine Menge abzustimmen", sagte Geschäftsführer Matthias Bärmann. Sportlich war auch der Zeitplan. Anfang des Jahres hatten die Planer den Auftrag erhalten. Im August wurde der Bauantrag beim Landkreis abgegeben. In der vorigen Woche kam von dort grünes Licht, die Baugenehmigung wurde erteilt. Bei dem Projekt werde Wert auf ökologische Bauweise gelegt, erklärte Bärmann. So soll unter anderem eine Holzkonstruktion zum Einsatz kommen.

Dass es viele Abstimmungen gab, bestätigte indirekt Wehrführer Norbert Manteufel, der das durch ein dickes Lob ausdrückte. Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Einsatzkräfte sei immer wieder eingegangen, die Feuerwehr in alle Schritte mit einbezogen worden.

Der Bau ist auch ein finanzieller Kraftakt. Noch unter der Amtszeit von Bürgermeisterin Dagmar Püschel, wo das Projekt angeschoben wurde, wurde ein Großteil der Fördermittel gesichert. Bürgermeister Frank Balzer sagte, dass mit der Investition die Arbeit der Wehrleute wertgeschätzt werde. Er erklärte, dass es noch virtuelle Probleme zu lösen gebe, ohne dies aber näher auszuführen.