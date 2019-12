Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Erst vergessen sie beinahe, ihre Wunschzettel zu schreiben. Und dann verpassen Zipfel und Mütze auch noch das Weihnachtspostauto. Ob das Eichhörnchen und der Waschbär Heiligabend dennoch die richtigen Geschenke unter dem Baum finden? Zu erfahren ist das im neuesten Werk von Nadin Voß. Welche Abenteuer dessen Protagonisten bis zum Weihnachtsabend zu bestehen haben, steht ebenfalls darin.

Bisher hat die 43-Jährige eher Vorlesebücher vorgelegt. Mit ihrem vierten Kinderbuch spricht die Barnimer Autorin nun erstmals gezielt Leseanfänger an. "Man schreibt ja immer so ein bisschen mitwachsend", sagt die Mutter eines Siebenjährigen.

Karriere als Bankerin

Das ist bei ihr ganz wörtlich zu nehmen. Erst mit der Geburt ihres Sohnes packte sie die Schreiblust wieder. Die war zwischenzeitlich etliche Jahre verschwunden – der Karriere in ihrem ersten Beruf anheimgefallen. Die gelernte Bankkauffrau studierte Bankbetriebswirtschaft, machte ihr Diplom, war schnell erfolgreich, betreute schon als ganz junge Frau vermögende Privatkunden bei einer großen Berliner Bank, so erzählt Nadin Voß es heute.

Geschrieben aber habe sie zuvor schon immer. Gerade erst seien ihr die ersten Geschichten, die sie als Neunjährige erfand, wieder in die Hände gefallen. Später habe sie vor allem Gedichte, ihre Gedanken und alltäglichen Gefühle festgehalten.

Daran habe sie als Mutter bald wieder angeknüpft. Nicht zuletzt, weil sie sich mit ihrem Sohn vom Babyalter an gemeinsam mit Büchern beschäftigte, entstanden nach Alltagserlebnissen nun Geschichten, die nicht in der Schublade blieben, geschrieben für Kinder.

"Veröffentliche das doch mal", habe ihr eine Freundin geraten. "Dann kam 2016 mein Debüt: Die Sonntagsüberraschung", berichtet die Autorin. Ein zweiter Titel folgte schon bald darauf: "Schabernack, der kleine Fratz von Hullifatz", den sie zudem als Hörspiel herausbrachte. "Das lief dann auch ein ganzes Jahr lang im Radio Teddy."

Und noch ein drittes Buch entstand im Kindergartenalter des Sohnes: "Kindergarten? Nö, heute nicht!" Mit dem Schulalter kam also eine neue Stufe – das Erstlesebuch mit Zipfel und Mütze. Nach ihren Erfahrungen mit Leseanfängern auch bei Freunden ging ihr Ehrgeiz dahin, den Kindern das Lesenlernen so leicht wie möglich zu machen.

So hat sie sich etwa entschieden, Silben abwechselnd farblich zu betonen. Bevor Kinder ganze Worte lesen, erfassen sie zunächst Buchstaben und dann Silben, erklärt die Autorin.

Leseanfängern, aber auch älteren Kindern mit Leseschwierigkeiten soll auch die Schriftart Open Dyslexic das Lesen erleichtern. Entwickelt wurde sie eigens für Legastheniker. Verdickungen am unteren Buchstabenrand helfen dabei, Buchstaben besser auseinanderzuhalten. Mit dem Konzept sei sie bisher gut angekommen, sagt Nadin Voß. Der Verkauf der Auflage mit 2000 Exemplaren sei gut angelaufen.

In ihren alten Beruf ist die Kinderbuchautorin, die südlich von Berlin aufgewachsen ist und mit ihrer Familie in Ahrensfelde lebt, auch nach der Elternzeit nicht mehr zurückgekehrt. "Inzwischen mache ich das Bücherschreiben hauptamtlich", sagt sie. Dazu hat sie ihren eigenen kleinen Verlag "Geschichtenzauberei" gegründet. "So habe ich alles, angefangen von der ersten Idee bis zum gedruckten Buch, selbst in der Hand."

Der nächste Abenteuerspaß mit Zipfel und Mütze ist auch schon in Arbeit: ein Osterbuch.

Das Buch "Zipfel und Mütze verpassen das Weihnachtspostauto" mit Illustrationen von Sandra Rodenkirchen ist für 9,90 Euro im Buchhandel und unter www.geschichtenzauberei.de erhältlich.