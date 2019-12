Jens Sell

Strausberg (MOZ) Für 26 Kinder aus bedürftigen Familien ging am Montagnachmittag ein großer Wunsch in Erfüllung: Die Krankenkasse DAK Gesundheit und das Bündnis für und mit Familien Strausberg ließen den Weihnachtsmann im Jugendsozialverbund 26 Geschenke überreichen. Die Freude war bei allen groß, denn es erfüllten sich genau jene Wünsche, die die Kinder meist mit Hilfe ihrer Eltern aufgemalt und beschrieben hatten. Diese Wunschzettel wurden schon im November an einen Weihnachtsbaum in der DAK-Geschäftsstelle gehängt, wo sich wohltätige Strausberger melden konnten. Sie nahmen sich einen Zettel mit, um den Wunsch zu erfüllen. "Die Nachfrage war wieder rührend groß", sagte Constance Matheus-Barthel, die schon seit drei Jahren diese Aktion bei der DAK organisiert.

Mühlenwichtel haben gemalt

"Wir hätten uns nicht leisten können, unserem Adam ein Spielzeugauto zu kaufen", sagt Zakaria Badr aus Syrien, als seine Frau Asma mit dem knapp eineinhalbjährigen Adam auf dem Arm das liebevoll eingepackte Auto, verziert mit Schokoladen-Weihnachtsmännern, aus den Händen von Peter Hellwing im Weihnachtsmann-Kostüm entgegennimmt. Auch die kleine Marlisa Bommert freut sich über ein großes Paket. Magnetbausteine sind drin, so wie sie es mit Mutter Mandy in der Mutter-Kind-Gruppe "Mühlenwichtel" des Jugendsozialverbundes aufgemalt und -geschrieben hatte.

Von den Wunscherfüllern sind nur zwei anwesend: Angelika Wieland hat für ein einjähriges Mädchen eine Puppe und eine rollende Ente besorgt. Wolfgang Eberhard ist gekommen, um den Wunsch seiner kürzlich verstorbenen Frau Renate Schmidt zu erfüllen: "Sie hat ein Auto mit Fernsteuerung für in kleines Mädchen gekauft", erzählt er. Seine Frau und Angelika Wieland gehören zu den Wunscherfüllern der ersten Stunde. "Ohne sie könnten wir solche Aktionen nicht starten", sagt Yvonne Kupper von der Strausberger DAK-Geschäftsstelle. Dass so wenig Wunscherfüller bei der großen Bescherung im Saal des Jugendsozialverbundes dabei sind, liege an deren Bescheidenheit. "Viele sagen ausdrücklich, dass sie nur ein bisschen im Verborgenen Gutes tun wollen."

Auf die Bescherung sind die Kinder mit einem weihnachtlichen Theaterstück eingestimmt worden. Erzieherinnen-Auszubildende Viktoria hat es mit Teilnehmern des Bundesfreiwilligendienstes im Jugendsozialverbund einstudiert. Bevor der Weihnachtsmann seines Amtes waltete, sangen alle "Schneeflöckchen, Weißröckchen", und die arabischen Familien konnten den Text ebenso gut wie die deutschen.

Eine Puppe für Setayesch

Nicht nur "Mühlenwichtel" sind bedacht worden, auch einige der jungen Stammbesucher des vom JSV am Otto-Grotewohl-Ring betreuten Aktivspielplatzes. Projektleiter André Rose sagt: "Auch darunter gibt es Familien, die ihren Kindern keinen Weihnachtswunsch erfüllen können." Ute Seifert vom Jugendsozialverbund dankte allen Spendern und auch der DAK, die diese Bescherung möglich gemacht hatte. "Im nächsten Jahr werden wir die Aktion wieder organisieren", verspricht Constance Matheus-Barthel. Dann wird eine andere soziale Einrichtung, die sich um Kinder aus sozial bedürftigen Familien kümmert, ausgesucht.

Für Masuma Nazari aus Afghanistan ist es ein wunderbarer Nachmittag: Ihre vierjährige Tochter Setayesch kann jetzt mit einer echten Babyborn spielen. "Das war ihr größter Wunsch! Wir sind den Leuten so dankbar, dass sie unseren Kindern ein so schönes Geschenk machen."