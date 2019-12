Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Das Board ist rund und die Darts sind gespitzt – Steeldart wird in der Region immer populärer. Im August haben sich elf Männer und eine Frau als eigene Abteilung der weltweit anerkannten Sportart dem KSV Fürstenwalde angeschlossen. Seitdem entwickelt sich in Fürstenwalde eine regelrechte Szene.

In der Kneipe "Eck17" in der Mühlenstraße fing alles an. Hobbydarter trafen sich, um zusammen zu spielen. Stefan Röhr und André Hammer waren schließlich die Initiatoren für das erste Dart-Turnier Anfang des Jahres. Doreen Schubert sprang spontan als Ersatzspielerin ein. "Von da an habe ich Feuer gefangen", erzählt die Fürstenwalderin.

Konzentration und mental Abschalten – das sind für Doreen Schubert die wichtigsten Kriterien beim Steeldart. " Der Sport ist ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf", sagt die Erzieherin, die im Spreenhagener Hort arbeitet. Für die perfekte Treffsicherheit muss die 33-Jährige täglich üben. Dafür nutzt Doreen Schubert Handy-Apps, die verschiedene Trainingsmodelle anbieten. Die richtige Körperhaltung und Wurftechnik muss jeder für sich selber finden. Zum Beispiel welche Hand benutzt wird.

"Jeder Spieler hat 501 Punkte, die er so schnell wie möglich nach unten abspielt. Im Außenring wird mit Double beendet. Wer am schnellsten bei 0 angekommen ist, hat gewonnen", erklärt Doreen Schubert die Regeln. Bei Turnieren trifft die 33-Jährige überwiegend auf Männer. Sie werde aber als Gegner voll akzeptiert. "Große Erfolge sind bisher ausgeblieben, ich liege im Wettkampf meist ziemlich weit hinten", sagt sie schmunzelnd. Der Sport fördere außerdem den Ehrgeiz und die Gemeinschaft.

Jugend soll begeistert werden

In die Funktion der Abteilungsleiterin Steeldart wurde sie wegen ihres Organisationstalentes eher "rein geschubst", wie sie selbst sagt. Durch die überraschende Finanzspritze aus dem Fürstenwalder Bürgerbudget können die Newcomer ihre Trainingsräume in der ehemaligen Molkerei in der Wriezener Straße auf den neusten Stand bringen. 8152,29 Euro stehen für die Anschaffung von Boards, Beleuchtung und Technik zur Verfügung. "Wir wollen uns vergrößern und zeigen, dass Steeldart Spaß macht", sagt Doreen Schubert.

Deshalb wird jeden Donnerstag von 18 bis 21 Uhr ein offenes Training für Interessierte aller Altersklassen angeboten. Angedacht ist auch eine Jugendmannschaft aufzubauen. Interessierte unter 16 Jahren benötigen dafür eine schriftliche Zustimmung der Eltern.Vereinsmitglieder können Montag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr trainieren.

Lebenselixier Kleingarten

Während Doreen Schubert die langen Winternächte gemeinsam mit ihrem Freund beim Steeldart-Training verbringt, gehören Frühling und Sommer ihrem zweiten Hobby. In der Kleingartenanlage "Kastanienweg" in Fürstenwalde Süd bewirtschaftet sie schon seit Jahren eine Parzelle und baut Gemüse und Obst an. "Das ist mein zweites Lebenselixier", sagt sie. Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten habe sie schon bei ihrem Großvater gelernt.