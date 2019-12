Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Damit haben die Gewerkschafter von ver.di und die Mitarbeiter der Fachklinik Wolletzsee nicht gerechnet: Eigentlich sollten sie als erstes Ergebnis ihrer neuen Tarifverhandlungen einmalig 500 Euro gewissermaßen als Weihnachtsgeschenk im Dezember bekommen. Doch die mit Verwaltungsdirektorin Christin Walsh und dem Vertreter des Allgemeinen Verbands der Wirtschaft Berlin-Brandenburg Robert Schulte unter Vorbehalt vereinbarte Einmalzahlung ist von der Geschäftsführung der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), zu der die Klinik gehört, wieder kassiert worden. "Wir sind sprachlos", so Constanze Kastner, Mitglied der ver.di-Tarifkommission. Nach vier Stunden konstruktiven Verhandelns habe man sich auf ein erstes wichtiges Signal an die Belegschaft verständigt: Es soll noch im Dezember eine Auszahlung in Höhe von 500 Euro (nicht anteilig) für 2019 für alle geben. "Ein paar Tage später erfolgte ein Anruf, dass es aufgrund eines Vetos aus der Konzernzentrale nichts geben wird. Dafür haben die Beschäftigten kein Verständnis", erklärt Constanze Kastner.

Nach Angaben der Gewerkschaft breitet sich jetzt eine tiefe Enttäuschung in der Belegschaft aus. Die Zurückweisung werde als ausgesprochene Missachtung der geleisteten Arbeit aller Beschäftigten gewertet. Langjährige Mitarbeiter hätten gekündigt, weil sie in Wohnortnähe das gleiche Gehalt für eine kürzere Arbeitszeit erhalten würden. In Zeiten des Personalmangels würden sich hochkompetente Fachkräfte lukrativere Stellen suchen. "Diese Brisanz des Personalmangels scheint in der GLG-Zentrale in Eberswalde noch nicht angekommen zu sein", heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Beschluss steht noch nicht fest

Die Schuld daran sieht man bei GLG-Geschäftsführer Jörg Mocek. Doch in der Firmenzentrale will man von einem Beschluss nichts wissen. "Die Einmalzahlung von 500 Euro ist nicht beschlossen worden, sondern wurde im Rahmen der Sondierungen als Variante diskutiert. Was nicht beschlossen wurde, kann auch nicht abgelehnt werden", heißt es in einer Stellungnahme des Hauses. "Bislang ist noch nicht absehbar und nicht bekannt, welche zusätzlichen Kosten mit dem neuen Manteltarifvertrag zu erwarten sind. Die Entscheidung kann erst dann fallen, wenn feststeht, welche finanziellen Belastungen sich aus der neuen Entgelttabelle ergeben. Es handelt sich daher auch um keinen Rückzieher. Wir halten es für absolut unangemessen und überhaupt nicht förderlich für einen konstruktiven Dialog, von einer ‚Zurückweisung’ der Beschäftigten und einer ‚ausgesprochenen Missachtung der geleisteten Arbeit‘ zu sprechen. Dies kann man weder der alten und neuen Verwaltungsdirektion in der GLG Fachklinik Wolletzsee noch der GLG-Geschäftsführung tatsächlich vorwerfen."

Nach Aussagen von ver.di werden die Beschäftigten auf einer großen Betriebsversammlung am 14. Januar über die aktuelle Situation informiert. Nächster Verhandlungstermin ist der 15. Januar 2020.