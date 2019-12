Elke Lang

Plattkow (Freie Autorin) Sie seien ganz frisch geschlagen, und wenn man ihre Nadeln zerreibt, duften sie ganz intensiv nach Orange-Zitrone, schwärmt Revierförster Jens Regelski von seinen Küstentannen. "Es ist der richtige, echte Weihnachtsgeruch." Das hat sich offensichtlich schon weit herumgesprochen. "Die Leute wissen, dass es hier super Qualität zu super Preisen gibt." Förster Regelski verkauft seit 2005 mit seinen Kollegen an einem Sonnabend im Dezember die Bäume, die immer am Mittwoch und Donnerstag vorher aus dem eigenen und einem Nachbarrevier geschlagen wurden. Man kann seine Nase ganz dicht an die Nadeln halten, "denn es ist nichts gespritzt, wir betreiben natürliche Waldwirtschaft", versichert er. Zweihundert Stück sind am Sonnabend von diesen nicht nadelnden Bäumen weggegangen, im Schnitt ein bis zwei Meter groß, und das, obwohl die Leute mittags mit dem Einsetzen des Regens gegen 11 Uhr schlagartig den Verkaufsplatz verlassen hatten. Auch die Nordmanntannen und die Kiefern waren begehrt. Fichten gab es in diesem Jahr nicht, weil sie durch den Borkenkäfer zu stark geschädigt sind.

Für die Kinder hatten der neunjährige Finn und dessen Papa Marcus von dem aus Familie, Freunden und Dorfbewohnern bestehenden Helferteam wieder einen Süßigkeitenbaum geschmückt. "Der wurde richtig geräubert", freute sich Annett Regelski, die als die Ehefrau des Försters große Teile der Organisation in der Hand hatte. Es waren rund 400 Stück kleine Schokofiguren und Zuckerstangen dafür eingekauft worden, die immer wieder nachgehängt werden mussten.

Was die Leute auch nach Plattkow zieht, ist der Imbiss, bei dem das Besondere die frische Bratwurst aus Galloway-Rindern ist. Zum ersten Mal wurden auch Wildprodukte aus der Oberförsterei Hammer zum Verkauf angeboten. Von den Schinken, den Bratwürsten, den Knackern, den Leberwürsten und dem rohen Wildfleisch zum Braten war am Ende des Tages nichts mehr vorhanden.